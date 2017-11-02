俄总理访华推动全方位合作 盛赞中俄关系

境外媒体称，中国国家主席习近平11月1日在会见到访的俄罗斯总理梅德韦杰夫时表示，中方发展和深化中俄关系的明确目标和坚定决心不会改变。
敲定多领域合作协议
据香港《信报》网站11月1日报道，习近平指出，要加强在能源、装备制造、农业、航天等领域合作，要做好“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接，共同开展北极航道开发和利用合作，打造“冰上丝绸之路”。
梅德韦杰夫转达了总统普京对习近平的问候及祝愿。他表示，俄方衷心祝愿新时代中国特色社会主义事业不断取得成功，愿进一步密切同中方各领域交流合作，加强在国际和地区事务中沟通协调。
另据塔斯社北京11月1日报道，在中俄总理第二十二次定期会晤后，俄罗斯总理梅德韦杰夫与中国国务院总理李克强举行了联合记者会，梅德韦杰夫表示，希望双方贸易额很快达到1000亿美元。
他说：“希望双边贸易额继续增长，达到计划的1000亿美元。在我看来，这个数额不会是极限。”
梅德韦杰夫指出，中共十九大通过的决定将促进中俄的伙伴关系和相互协作的发展，以及在多边框架内的合作。
此外，梅德韦杰夫宣布，中俄可能设立专门基金用于为创新项目拨款。
他指出，俄罗斯不光扩大贸易规模，还在实施大型项目，包括跨境项目。其中一个项目将是中国、俄罗斯和欧盟国家间的跨境运输走廊。他还提到了制造宽体远程干线客机和重型运输直升机的工作。
梅德韦杰夫还表示，双方高度重视由单独委员会负责的投资合作。73个优先投资项目获得批准，其中17个已在积极落实。
他表示，俄罗斯乐见代表世界最大经济体之一的人民币开始发挥特殊作用。两国正讨论整合中俄两国支付系统的问题。
梅德韦杰夫还指出，中俄政府将推动俄罗斯经西线对华供应天然气的谈判。
李克强在联合记者会上表示，中俄领导人均打算找到新的有前景的能源合作领域。
他表示，双方高度评价两国长期以来在原油、天然气、煤炭、电力、核能、可再生能源领域的合作成果，并且探讨了两国在东线天然气管道、亚马尔项目、中俄原油管道副线等一系列大项目工程的进一步顺利进展。双方都认为，有必要在此基础上创新中俄能源合作模式。
李克强指出，中国政府愿意协助俄罗斯远东发展，增加对该地区的投资。
他强调，中方在远东地区还要加大投资，也将会从远东地区引进更多俄罗斯能源。
另据塔斯社11月1日报道，中俄两国海关签署了风险管理领域的合作协议。这是俄总理梅德韦杰夫本次访华框架内的活动之一。
此外，两国海关还签署了在相互承认海关检查结果框架内的检查信息互换议定书。
另据塔斯社11月1日报道，俄罗斯国家航天公司与中国国家航天局1日签署了《中华人民共和国国家航天局与俄罗斯联邦国家航天集团公司2018-2022年航天合作大纲》。
报道称，这份大纲意在推动两国在运载火箭及发动机制造、月球和火星探测、外太空研究以及其他领域的合作。
向中国副总理颁勋章
据俄罗斯卫星通讯社11月1日报道，中国国务院副总理张高丽、汪洋和刘延东获颁俄罗斯友谊勋章。
梅德韦杰夫向被授予勋章的几位中国国务院副总理表示：“如今，中俄两国关系确实处于历史最高水平，这中间有不少你们的功劳。”
另据俄罗斯卫星通讯社11月1日报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫在会见中国全国人大常委会委员长张德江时表示，中国全国人大、俄联邦委员会和国家杜马对经济关系、人文合作、投资项目发展做出了贡献。
他提到，11月1日举行了中俄总理第二十二次定期会晤。梅德韦杰夫称：“我们讨论了中俄战略协作伙伴关系目前的情况，我指的是发展经济关系、投资项目、人文合作，议会渠道也对我们上述工作方向做出了自己的贡献，其中包括全国人大、俄联邦委员会和国家杜马。”
张德江强调了梅德韦杰夫访华的重要意义。他表示，中国高度重视俄总理的访问，中国全国人大和俄联邦议会间保持着友好关系。
另据塔斯社11月1日报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫在中俄媒体年闭幕式上讲话时表示，媒体工作有助于加强中俄相互理解。
梅德韦杰夫指出，“俄罗斯没有与其他任何一个国家有这种水平的媒体合作”。
他指出，媒体年举办了超过250项活动，这些活动丰富了中俄关系。
俄总理还注意到，两国的出版人向彼此迈出了巨大的一步。“在俄罗斯最有影响力的十部中国文学作品和在中国最有影响力的十部俄罗斯文学作品”项目引发了浓厚兴趣。
盛赞十九大绘制蓝图
据塔斯社10月31日报道，在华访问的俄罗斯总理梅德韦杰夫10月31日祝愿中国国家主席习近平在落实十九大精神过程中取得丰硕成果。
他当日下午在人民网与中国网友进行在线交流时表示：“显然，十九大所开启的新前景，将在未来的长时间内逐步成为现实，其中便包括社会发展的新阶段，这正是中国特色社会主义。我们明白，这样的声明和目标是何等重要。”
梅德韦杰夫强调，中共十九大是一次绘制中国未来发展蓝图的重要会议，所以在境外，尤其是俄罗斯，引发了极大兴趣。他指出，双方的关系非常好，不只是国家关系，还有政党这条线，统一俄罗斯党与中共之间的对话已开展了很长时间。“大会所擘画的前景令我们感到鼓舞。”
据《俄罗斯报》11月1日报道，10年前，时任俄罗斯第一副总理的梅德韦杰夫首次通过人民网与中国网友互动。10月31日，他决定再续前缘，来到人民网，在线回答中国网友的问题。
报道称，网民们询问了签证事宜，好奇俄政府是否会放宽签证办理以促进人文交流。梅德韦杰夫称会重视此事。目前，5人组成的中国公民旅游团队在俄罗斯旅游两周以内就可以免签证。梅德韦杰夫透露，俄罗斯近期计划考虑进一步放宽相关规定——人数更少，3人即可，时间延长至3周。
中国游客为何待遇特殊？原因非常简单：北京无论曾经、现在和未来，都是莫斯科的战略伙伴。正如梅德韦杰夫所说，“我们希望延续近年来的方针，即发展我们两国之间的全面对话”。
据俄罗斯《导报》网站10月31日报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫10月31日宣布启动面向中国观众的俄罗斯电视频道“喀秋莎”。
他告诉中国网友，他认为，了解俄罗斯应当从脍炙人口的歌曲入手。《喀秋莎》就属于此类歌曲。“在中国落地的俄罗斯电视频道就叫‘喀秋莎’。希望中国观众喜欢这个频道的节目，也唱一唱《喀秋莎》。”
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