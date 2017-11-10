600万家便利店加入 “光棍节”成中国零售业创新试验场

美媒称，马云将目标对准600万家便利店，准备进行一场迄今最大规模的彻底改造实体零售业的试验。
据彭博新闻社网站11月8日报道，马云的阿里巴巴集团控股有限公司正为11月11日光棍节做准备——这是一个令“黑色星期五”和“网络星期一”相形见绌的年度网上购物节。花旗银行估计，今年光棍节可能实现创纪录的1580亿元人民币的销售额。与往年不同的是，今年这个电子商务巨头已招募中国10%的便利店来销售商品，它们还将把海量包裹送至全国各地消费者手中。
将你身边的社区便利店与互联网相连接，是阿里巴巴为实现其重组中国数万亿美元零售市场的雄心而发起的最新攻势——这被视为刺激正在成熟的电子商务行业发展的一种方式。其理念是，将虚拟世界与线下世界相连，吸引更多消费者进入其网络，以增加在线订单，同时收集有价值的购物数据。
为实现这一目的，阿里巴巴派出多个团队在11月11日前奔赴全国各地，帮助零售店升级系统，更好地跟踪库存情况。这些零售店——其中很多位于城市黄金地段——将成为配送和仓储中心。
大和证券集团驻香港分析师约翰·蔡（音译）说，“你可以从这一零售战略看出，中国事实上在引领风气”，而不是模仿外国。他说：“光棍节将成为试验这一新战略、向消费者显示线上和线下能够如何合作的好机会。”
在今年11月11日前夕，便利店店主们开始使用一个被称为零售通的APP。他们使用这一软件采购货物，还能获得关于哪些货物更好卖的建议。货物从阿里巴巴的专门仓库发出，绕过了他们原本要打交道的中间商。理论上讲，这能增加利润。
阿里巴巴免费提供这一系统，但反过来也要收集销售数据，促进线上品牌的销售，还要将这些便利店作为仓储和配送中心。
该公司还正在将10万家零售店改造成所谓“智慧门店”。这一计划已经吸引了从李维斯到欧莱雅的1000个品牌。如果某个门店某些商品库存不足，消费者可以跟踪其他门店的情况。他们还能享受送货上门服务。
虽然目前阿里巴巴的宏大零售试验尚处于初期，但如果有效的话，阿里巴巴就能扩大在实体零售这一群雄割据的世界中对杰夫·贝索斯的亚马逊公司的领先优势。在亚马逊公司宣布斥资137亿美元收购全食超市公司的数年之前，马云的公司早已斥巨资并购食杂店、购物中心甚至百货商场。
今年第三季度，该公司在新零售领域的收入——主要来自盒马鲜生和银泰百货——增长了4倍多。盒马鲜生的模式是，通过其技术平台将超市、餐厅和仓储配送中心合而为一。
工银国际研究部的分析师8日在一篇报告中写道：“各大电子商务公司正迅速将覆盖面从线上扩大至线下。我们预计，线上平台与线下店铺间将有更多互动。”
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