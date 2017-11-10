苹果市值突破9000亿美元 再次刷新市值最高公司纪录

美媒称，世界上市值最高的上市公司刚刚再一次创造历史。
据美国《华尔街日报》网站11月8日报道，苹果公司股价8日上涨0.8%，报收于176.24美元，创下历史新高，也令iPhone制造商的市值达到9049亿美元。
这使得苹果成为第一家市值突破9000亿美元大关的美国公司。它在今年5月已经完成一项壮举，成为第一家市值达到8000亿美元的美国公司。它现在的市值只要再增加约11%，就将成为第一家市值突破1万亿美元的公司。
这一里程碑是在苹果公司的最新版iPhone于上周开售后不久到来的。股价上涨的动力还来自这家科技巨头公布的远好于预期的季度财报，而这得益于公司所有主要产品的销量增加和在中国这一重要市场的销量反弹。
近来，对于该公司10周年纪念版iPhone的正面评价在整体上推高了苹果的股价。今年以来，随着大型科技企业股大幅上扬，苹果公司股价的累计涨幅已超过50%。
《华尔街日报》市场数据集团发现，相比之下，苹果的市值超过了标准普尔500指数中最小的逾100家公司的市值总和，也超过了世界银行跟踪的国家和地区中九成以上国家的国内生产总值。
苹果创下的9000亿美元纪录只是今年大型科技企业达到的最新一个整数关口。谷歌母公司“字母表”最近刚刚加入苹果公司的行列，成为自2000年以来——也许是有史以来——第二家市值达到7000亿美元大关的美国公司。
与此同时，微软公司的市值也超过了上一次网络泡沫时代达到的6000亿美元高点，现在的市值在6500亿美元以上。今年早些时候，脸书和亚马逊的市值也突破了5000亿美元。这五家科技和互联网巨头是标准普尔500指数中按市值计算最大的公司。
现在的问题是，苹果的股价能否继续上涨并触及1万亿美元？
今年可以与苹果公司历史上的2012年相媲美，也是苹果公司市值第二次在同一年内多次达到整数关口。在用了约30年时间达到1000亿美元后，苹果公司的市值从1000亿美元增加到9000亿美元只用了10年时间。
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