中国媒体巧用脸书搞宣传

中国利用脸书在海外传播官方制作的宣传内容，包括针对美国的相关内容。中国政府和企业如此看重脸书的作用，以至于中国已成为脸书在亚洲非常重要的广告市场。
在中央电视台和中国国家通讯社的脸书主页上，就有数百条针对英语受众的英语贴子。据知情人士透露，每个季度，中国政府都会通过其国有媒体机构，花费数十万美元购买脸书的广告。
在美国总统特朗普访华和美国议员就外国势力利用科技影响美国选民展开调查之际，中国的宣传活动处于聚光灯下。
上周，脸书、谷歌和推特的高管就有关俄罗斯利用美国社交媒体平台影响2016年美国大选一事华盛顿接受质询。
当脸书高管接受质询时，来自路易斯安那州的共和党参议员约翰•尼利•肯尼迪提问说，中国是否也利用广告宣传影响了美国大选。
脸书总法律顾问回答说，据他所知没有。没有迹象表明中国干预了美国大选。不过，中国政府一直乐于将脸书作为就中美关系发表看法的演讲台。
中国一直是脸书头等重要的客户。脸书创始人马克•扎克伯格花费了数年来讨好中国。尽管在影响舆论方面，中国在脸书上的宣传渠道并不像俄罗斯机构那样隐秘，但它们的手法也有启发性。
中国在脸书上的许多帖子不是企图分裂美国的宣传，而是类似于中国国内的媒体宣传，例如，将凸显中国稳定和繁荣的文章与展示世界其地方动荡和暴力的帖子放在一起。
在特朗普访华前夕，类似的组合报道充斥中国官方的脸书频道，例如，将有关大熊猫和中国田园风光的报道与大量有关美国得州枪击事件的报道放在一起。
尽管其中许多帖子都不太可能左右美国民众的想法，但它们可以被全球各地的受众接触到，其中许多受众刚接触互联网，对媒体缺乏深入了解。中国国家媒体在脸书上开辟了针对非洲和世界其他地区的频道，明显是想在全球更多受众中将自己打造为西方媒体的替代者。
举例来说，最近脸书上发表了一篇文章，题为《美国专家说，中国的知识产权保护系统行之有效》，以此谴责美国国会针对中国贸易政策的调查。批评人士说，中国的贸易政策助长了侵犯知识产权的行为。
还有一个更平和的帖子试图寻找中美的共同点。它将篮球运动员姚明、大熊猫和包饺子的美国学生作为中美关系密切的例子。
最近，新华社的一个视频帖获得了很大的点击量，内容是对中国人的街头采访，让他们谈谈对美国的看法。视频一开始还是正面的基调，采访问题涉及特朗普以及受访者喜欢美国的哪些方面。
但到中间基调就开始变化，采访问题转为，在受访者看来，美国存在哪些问题。
在这个问题上，一些受访者对美国提出了尖说的批评。一名女子说：“美国总是傲慢地干涉别人的生活。每个人、每个国家都有自己的文化习惯，不需要别人干涉。”
另一名女子直接告诫美国说：“不要那么自以为是和傲慢。”采访者甚至让儿童谈谈对中美关系的看法。一名儿童说：“有时美国人太欺负人了。”另一名儿童说：“他们不尊重中国，还利用韩国来监视中国。他们还向韩国运送武器。”在被问及对特朗普有什么建议时，一名男子说：“让他向中国学习。”
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