英又一大臣辞职给梅首相添堵

在与以色列官员进行未经授权的会晤的细节被公开后，普丽蒂•帕特尔已经辞去了英国国际开发事务大臣的职务，承认自己的行为没有达到“透明和公开的标准”。
她是在对非洲进行正式访问的时候被召回伦敦的。她原本打算在肯尼亚和乌干达停留三天。
帕特尔在写给首相的辞职信中说：“尽管我的行为是出于良好意图，但我的行为没有达到我所倡导的透明和开放的标准。”
她的离职令特雷莎•梅头疼不已，因为上周迈克尔•法伦因性侵指控辞去了国防大臣的职务。法伦的继任者、前首席党鞭加文•威廉姆森则一直是个争议很大的人选。
帕特尔下台的原因是她在8月赴以色列度假期间与以色列高级官员进行了12次会晤。从以色列回国后，她又进行了两次会晤，一次在英国，一次在美国。
此外，以色列《国土报》报道称，她在以色列逗留期间参观了位于被占领的戈兰高地的一家以色列军事战地医院。英国从未承认过以色列对该地区的控制。该地区是以色列在1967年的“六曰战争”中从叙利亚手中夺走的。
【英国广播公司网站11月9日报道】45岁的帕特尔是英国执政的保守党的成员，并在党内被视为一位上升的新星。她在政府中担任过很多职务，并在2016年被任命为国际开发事务大臣。这个职位的职责包括负责海外发展项目以及英国对发展中国家的援助项目。
帕特尔的任命符合保守党的标准。她一直对欧盟持批评态度，反对性婚姻，反对禁烟，并且长期支持以色列。
帕特尔的辞职发生在梅的内阁危机四起之时。外交大臣鲍里斯•约
翰逊最近错指一位被伊朗扣留的英国籍伊朗女性“教授新闻课程”，这引发了该女性可能被判双重刑期的担忧。
有呼声要求约翰逊辞职。随后，国防大臣法伦因个人行为遭到指控而辞职。
【英国《泰晤士报》网站11月9日报道】昨天有消息披露说，随着英国首相在一周内失去她的第二个内阁大臣，欧盟领导人正在为梅在新年前下台做准备。
布鲁塞尔方面越来越担心，梅政府的飘摇不定会导致领导层的更迭或选举的举行，并以工党获胜告终。
一位欧盟领导人说，官员们正在为这两种情况做准备。这位领导人说：“英国领导层面临巨大的困难，越来越禁不起折腾。英国非常脆弱，特雷莎•梅的软弱使得(退欧)谈判非常艰难。”
所有选项都在布鲁塞尔的考虑范围之内，包括英国在“达不成协议”的情况下从欧盟无序退出，或者在举行新的选举后英国逆转脱欧的决定。这位消息人士说全民公投的结果非常接近。”
在帕特尔昨晚被迫屈辱地辞职后，梅将进行有限的“ 一进一出”的改组。就在帕特尔离职一周前，法伦因性侵指控辞去了国防大臣的职务。
唐宁街昨晩表示，帕特尔的辞职不会引发政府的全面改组。高层说，她的继任者可能会在今天宣布，梅可能会等到明天。退欧主要推动者的离开使得首相再次面临不得不对遍体鳞伤的政府进行修补的难题。
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