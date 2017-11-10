西班牙《国家报》:气候问题是全球最大挑战之一

西班牙《国家报》11月6日发表题为《2050年：如何避免<疯狂的麦克斯>》的文章称，人类如今的生活非常动荡，尽管我们也许还未察觉到。我们很可能会死于世界末日，死于那些假想中的导致人类大灭绝的事件，而不是死于恐怖袭击或飞机坠毁。
文章称，7.5万年前印尼多巴超级火山喷发时，人类曾走到灭绝的边缘。多巴火山连续喷发了七天，火山灰效应使地球进入冰川期，当时的场景与“核冬天”别无二致。但早期人类和一些动物顽强地活了下来，物种才没灭绝。“人类好像从那时经历了一个瓶颈，世界人口大大减少。”迈克尔·兰皮诺在《地球灾难性风险》一书中指出，“这可能是人类这一物种遭遇过的最严重灾难”。
文章称，根据“多巴巨灾理论”，火山灰遮天蔽日，气温骤降，地球上的生存条件变得异常恶劣，导致人类濒临灭绝。作为一个在地球历史上起到决定性作用、能够在地质上留下烙印的物种，我们人类如今再次站在了“瓶颈”面前，因为在“末日之钟”上，我们距离灭亡只有两分半的时间了。
根据这一由芝加哥《原子科学家公报》设立的标志人类危机的时钟，我们距离象征人类灭亡的午夜12点只有两分半钟，是1953年以来最接近“人类终结”的时刻。全球安全局势的恶化，使得《原子科学家公报》的科学家们在今年年初将“末日之钟”拨快了30秒。在1947年设立“末日之钟”之前，谁也没有想象过人类可能正在自取灭亡，人类的灭绝看上去也非常遥远。
文章称，然而，我们如今的生活非常动荡，尽管我们也许还未察觉到。我们很可能会死于世界末日，死于那些假想中的导致人类大灭绝的事件，而不是死于恐怖袭击或飞机坠毁。根据一些致力于研究生存风险的学者的说法，我们与那些影响人类作为一个物种的生存能力的威胁之间已经非常近。我们将如何走到2050年？
“多数人都没有意识到危险。”最近出版的《道德、远见和人类繁荣》一书的作者菲尔·托雷斯指出。他在这本描述生存风险的书中写道：“很少有人意识到当今的核战争威胁比冷战时期多数时候要大得多。气候变化否定论目前仍是普遍令人无法接受的。”他认为，目前面临的最大的挑战之一是如何找到一种不令人们恐慌的方式来传播斯蒂芬·霍金的说法：眼下是人类发展史上最危险的时刻。
文章称，被视为《巴黎协定》设计者之一的法国可持续发展和国际关系研究所所长特雷莎·里贝拉对全球风险水平的认识显然很深。她认为，气候问题无疑是2050年前我们将面对的最大的挑战之一。
里贝拉为2050年描绘了两种截然不同的场景。一种是气候发生剧烈变化，全球减排力度小，没能拿出应对的战略：“到那时我们将身处一个类似电影《疯狂的麦克斯》（澳大利亚和美国联合出品的系列科幻片，描述水资源短缺、气候变化等等给未来世界带来的变化——本报注）中的环境，整个世界因争夺基本资源而充满冲突，不公平和脆弱助长着民粹主义和暴力活动。全球生态系统变得更加脆弱，面对气候变化的影响不堪一击，粮食安全面临危机，人口密集的低洼地洪水泛滥，交通、能源或供水等基础设施无法正常运行。”
文章称，另一种情况是我们采取了一切措施实现低碳经济。里贝拉表示：“我们无法避免气候系统变化对我们造成的许多影响，但是我们的确可以规避因准备不足而出现的最严重、最可怕的后果，为子孙后代创造一种循序渐进的正常化。”她认为，尽管我们可能没有达到最理想的减排状态或将应对措施部署最到位，但她相信人类更接近第二种情况。
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