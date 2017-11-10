特朗普主义会把美国引向何方

日本《朝日新闻》11月7日刊发题为《特朗普主义是什么？》的文章称，美国总统特朗普提出“美国优先”的口号，获得了广大白人工人的支持，如今，“特朗普主义”也正对美国的知识阶层产生影响。特朗普主义是什么？今后会把美国和世界引向何方？与美国政府关系较深的两位专家接受采访时表达了自己的观点。
二战后首个杰克逊主义总统——巴德学院教授沃尔特·米德
米德称，美国重视维护二战之后稳定的国际秩序，去年却选出了一个不重视这一理念、政策和制度的新总统。
米德将美国外交的传统分为四个学派，即威尔逊主义、汉密尔顿主义、杰斐逊主义和杰克逊主义。二战后的美国在外交上主要被威尔逊主义和汉密尔顿主义这两大流派的外交思想支配。威尔逊主义的特征是，高举人权、民主和法治的理念，对外积极干预；汉密尔顿主义的特征是，从经济角度考虑，认为干预世界秩序符合美国的利益。
米德称，特朗普是二战后首个表现出杰克逊主义特征的总统。这是重视国内民族主义、为了保护美国不惜采取军事行动的传统。同样重视国内的思想中，在对外干预方面采取自制姿态的是杰斐逊主义。不过，这是否会成为现实中美国的态度则另当别论。
米德称，杰克逊主义的最大缺点是，在精英和决策集团中的人才极度欠缺。
米德称，“美国优先”和“让美国再次伟大”的主张在选战中得到了广泛支持。美国衰退论不是新鲜出炉的论调。对手在不断变化，但战后的美国正是在不断应对危机中成长。
美国人应重新重视国家价值——《美国事务》杂志主编尤利乌斯·克赖因
克赖因称，人们曾对特朗普总统抱有期待。特朗普总统尽管在制订具体政策方面有所欠缺，但是他敢于指出冷战后的美国政治的失败并进行批判，而这是共和党和民主党主流派一直以来未曾正视的问题。
克赖因认为，美国实行散漫的贸易和移民政策，允许资本和就业无序放纵地自由流动，还实行干预主义的外交政策，其结果是经济增长率低，生产效率低，贫富差距大，社会分裂。美国股市上涨，失业率较低，表面上看起来经济形势有了好转。但是，传统制造业的岗位被人工费低的服务业取代，工资没有上涨。即使经济取得了增长，从中受益的也只有资本家和一小部分精英。克赖因认为，在外交上，美国已经没有可以单枪匹马帮助阿富汗和伊拉克重建国家的能力。自从里根政府以来，市场至上主义和实力主义一直在美国渗透。“以赚钱为荣”“贫困是自己责任”的想法深入人心，同情其他人的集体观念日益淡薄。结果是，美国人失去了团结在一起的纽带，他们活在小世界里开始互相对抗。
克赖因提出一系列问题：将美国人团结在一起的是什么？“国家”的价值是什么？作为美国人的公民价值是什么？现在应该做的是，找出“身为一个美国人意味着什么”的答案。
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