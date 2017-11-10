中国10月CPI、PPI涨幅略超预期 或不影响货币政策

外媒称，中国国家统计局9日公布的数据显示，10月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.9%，涨幅高于上月，也高于预期，而且是今年1月（当时为2.5%）以来的最高值，但仍处在低于2%的较低水平。
据美国《华尔街日报》网站11月9日报道，此前9月CPI同比上涨1.6%，低于8月的涨幅。
接受《华尔街日报》调查的11位经济学家的预期中值显示，10月CPI升幅或为1.8%。
从环比看，10月CPI上涨0.1%；9月为环比上涨0.5%。
数据还显示，1-10月全国CPI总水平比去年同期上涨1.5%。
据美国《华尔街日报》网站11月9日报道，中国国家统计局9日公布的数据显示，10月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨6.9%，和上月持平，且强于预期。9月PPI同比涨幅为6个月来最高。
10月PPI环比上涨0.7%，较上月有所回落。9月PPI环比上涨1.0%。
此前接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，10月PPI可能同比上升6.6%。
累计看，前10个月PPI同比上涨6.5%。
另据路透社北京11月9日报道，中国10月通胀数据略超预期，CPI受季节性因素和非食品价格上涨拉动，同比涨幅升至年内次高；而PPI受大宗原材料价格上涨的拉动，同比涨幅超预期。
分析师认为，尽管10月CPI、PPI均超市场预期，但货币政策进一步收紧的概率较低，政府有望继续保持目前稳健的货币政策，把防风险放在更重要的位置，加大对影子银行清理整顿和对地方债务的规范。
九州证券经济学家邓海清指出，从历史经验来看，CPI同比不超过2.5%，央行一般不会通过收紧货币来控制通胀压力，因此，从通胀上看，货币政策进一步收紧的概率较低，“不松不紧”是货币政策主基调。
国家统计局城市司高级统计师绳国庆指出，在10月CPI1.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0.4个百分点，新涨价因素约为1.5个百分点。食品价格中，猪肉价格下降10.1%，影响CPI下降约0.28个百分点；非食品价格中，医疗保健类价格上涨7.2%，居住类价格上涨2.8%，教育文化和娱乐类价格上涨2.3%。
中国国际经济交流中心研究员张永军称，10月份的CPI涨幅主要受节假日因素影响。考虑到季节性因素，冬季蔬菜价格通常会上涨，估计后两个月CPI同比涨幅有可能维持在2%左右。他强调，整体物价走势仍属于平稳，上涨压力并不大。
在申万宏源首席宏观分析师李慧勇看来，10月PPI的上涨与国内旺季叠加环保限产有关，也和最近世界经济景气带来的需求趋旺有关，10月IMF上调全球主要经济体的增长预期就是一个印证。不过他认为PPI波动中回落还是大趋势，一是由于基数提高，二是供给侧改革希望改变物价过低的状况，但也不想形成更高的通胀压力。
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