中国打造“超级”金融监管机构

境外媒体称，在习近平要求成立机构管控金融风险后，中国8日正式成立了新的超级金融监管机构。
据香港《南华早报》网站11月8日报道援引新华社报道，国务院金融稳定发展委员会已经召开了第一次全体会议，并确定了范围广泛的职能。报道说，这一委员会的主任为国务院副总理马凯，这意味着其政治级别高于多个已经涉及金融监管的政府部委。
新华社报道称，该机构将协调货币政策与金融监管相关事项，它还将研究系统性金融风险防范处置和维护金融稳定重大政策，指导地方金融改革发展与监管。此外，金融稳定发展委员会将对金融管理部门和地方政府进行业务监督和履职问责等。这令其成为一个有实权的机构，而不是没有权威的协调性机构。
报道称，中国成立这一机构反映了其对自身所面临金融风险的担忧。中国此前的金融监管框架——包括中国人民银行、中国银监会、中国证监会和中国保监会——过于分散，难以抵御或管理系统风险，这一委员会的设立是自上月十九大以来中国政府最大的机构变革。
根据早些的官方声明，这一委员会的办公室设在央行，运营日常事务。
另据美国《纽约时报》网站11月9日报道，中国8日公布了新成立的一个金融监管机构的最新细节，该机构旨在让中国金融制度稳定下来。
中国官方媒体报道称，国务院金融稳定发展委员会召开了第一次会议。
报道称，尽管中国有规模庞大的储蓄作为缓冲，并且现有的外汇储备规模依然相当大，但中国的金融系统越来越依赖于债务。
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