银联电子支付引入智能机器人客服支持系统

随着金融监管的范围不断扩大，力度不断加强，支付产业链上下游竞争态势也在不断升级。在这样的市场条件下，第三方支付公司想在未来发展中占据优势，不仅需要在业务和技术方面做出调整，更需要依靠科技完善平台和生态建设。面对这样的市场格局，银联电子支付（ChinaPay）将支付业务作为内核基础，不断探索如何通过调整经营策略、业务模式、风控流程、技术框架等重塑未来竞争力。
据了解，早在2015年，银联电子支付（ChinaPay）就引入了在线客服支持系统——智能机器人“小智”，旨在为商户提供即时性高、用户体验佳、专业性强的24小时在线支持。银联电子支付将于2017年底对智能机器人服务进行升级，引入新一代智能机器人。技术层面将会引入移动互联、大数据、人工智能、语音识别等概念，以此提升运营效率和客户体验。其中实现客服支持移动化是服务优化的核心内容，通过大数据洞察和预测客户行为，提升公司业务的精准营销和内部运营。
升级后的“小智”机器人还将引入拟人化寒暄库，实现日常生活语、网络语言问答，并与天气、快递、空气质量查询等多种公共接口对接，让机器人客服充满感情色彩，快速拉近用户距离，提升服务质量；另外，机器人也将实现与公司业务数据的无缝对接，客户可在与机器人对话的界面发起交易查询、业务申请等动作，成为名符其实的业务机器人。
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