朴槿惠被自由党韩国党开除出党

韩国主要在野党自由韩国党周五决定将存在腐败污点的前总统朴槿惠开除出党，将此作为改革措施之一，以重新赢取公众支持并团结分裂的保守派阵营。
自由韩国党首洪准杓当天召开记者会宣布开除朴槿惠的党籍。此前不乏迫于压力自愿退党的前总统，但前总统被强制开除党籍尚属首次。
两周前，自由韩国党伦理委员会同意建议她自行退党。根据党章，该党在提出退党建议10天后可以开除朴槿惠的党籍。鉴于朴槿惠未在10天内提交退党申请书，洪准杓依据委员会规定，不经委员会表决，排除部分高层的反对意见，动用职权给予除名处分。
朴槿惠被开除党籍可能激怒她在分裂的自由韩国党内部的支持者，但会提升自由韩国党党首洪准杓在与正党进行可能的合并谈判时的地位。
洪准杓正寻求“右翼阵营大团结”以提高该党在国会的席位数，并遏制曰益自信的自由派执政阵营。一些正党党员把开除朴槿惠的党籍作为与自由韩国党就合并事宜进行谈判的一个前提条件。
朴槿惠被驱逐出党标志着自由韩国党数月改革努力的高潮，这些改革旨在提振公众的信任。此前，严重以权谋私丑闻导致朴槿惠去年12月遭国会弹劾，今年3月被罢免总统职务。
朴槿惠1997年加入该党，曾领导该党赢得大大小小的选战，最终坐上总统宝座，一度被称作“选举女王”。这是韩国传统右翼政党在朴槿惠被罢免总统职务的8个月后在政治上与她一刀两断。
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