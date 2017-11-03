中国第二艘国产航母或使用世界最先进飞机弹射系统

港媒称，军方消息人士说，海军舰艇的一项技术突破将使得中国自行研制的第二艘航空母舰能够使用世界上最先进的飞机弹射系统，而无需使用核动力，从而为航母的研制克服了一个巨大的障碍。
据香港《南华早报》网站11月1日报道，这些消息人士说，整体推进系统的研发将提高航母效率，为电磁弹射器提供更大动力，从而不再需要在技术上较为落后的蒸汽动力弹射系统。
报道称，中国的头两艘航空母舰（辽宁舰及其姐妹舰001A）是传统动力舰，配备苏联设计的滑跃式弹射系统，但在中国自行研发的第二艘航母002型航母上，将配备电磁飞机弹射系统。与滑跃式弹射系统相比，电磁弹射系统对飞机的损耗更小，能够发射的飞机数量更多，发射时间更短。
消息人士说，中国热切地希望在002型航母上使用电磁飞机弹射系统。前述消息人士说：“（但）困难在于，传统动力航母不一定能够支持电磁飞机弹射系统，现在这个问题解决了。”
解决方案来自中国海军高级工程师马伟明少将领导的一个团队，他们开发了一个中压直流输电网，取代了原来以交流电为基础的系统。该消息人士说，被长期延误的002型航母研制工作或将“很快”开始。
报道称，中国科学院电工研究所的军事技术专家王平说，这一创新设计意味着高能耗的武器和弹射系统现在可以配置到传统动力舰艇上。这一技术不仅可以用于飞机弹射，未来还可用于导弹和卫星的发射，甚至可能用于为高速列车提供动力。
一位熟悉航母计划的海军专家说，中国不必模仿美国使用核反应堆来支持舰艇上的电磁飞机弹射系统及其他高能耗武器的做法，因为中国现在已经有了更先进的技术来解决这个问题。中国现在已经有了成熟的技术，解放军正在缩小与美国的差距。
他补充说，美国于2013年在其首艘朱姆沃尔特级驱逐舰上采用了整体推进系统，但这一系统在技术上不及马伟明少将与其团队开发出来的二代技术先进。
供职于海军工程大学的马伟明少将之前说，他在整体推进系统技术方面所做工作的终级目标是解决在舰艇上部署高能耗武器的问题。他还表示，中国的电磁飞机弹射系统技术比美国“福特”号核动力超级航母上所使用的系统更先进更可靠。
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