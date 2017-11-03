新加坡资信媒体局发布资讯通信媒体产业转型蓝图

新加坡资讯通信媒体发展局3日发布了资讯通信媒体产业转型蓝图，其中描述了新加坡应对数字经济的策略。
根据这份文件，新加坡将从以下三方面着手应对数字经济：发展开发人工智能与数据分析、网络安全、沉浸式媒体和物联网等前沿科技；加强资讯通信媒体产业相关的职业培训和企业培育；引导其他行业的企业与员工采用新科技。
新加坡通讯及新闻部长雅国在发布仪式上表示，根据这份文件中设定的目标，新加坡资讯通信媒体产业将在2015年至2020年期间实现6%的复合年均增长率，创造超过1.3万个新的专业人员、管理人员、执行人员和技术人员岗位，将全行业的用工人数提高至超过21万人。
当天，新加坡资讯通信媒体发展局还与ＩＢＭ、微软和三星建立了战略伙伴关系，以帮助新加坡本地企业通过与其联合开发针对全球性问题的解决方案和产品，建设和增强自身的数字能力。
新加坡资讯通信媒体发展局局长陈杰豪在接受新华社记者采访时表示，新加坡也非常欢迎中国企业能够与新加坡企业在人工智能、网络安全、物联网等前沿科技领域展开合作，联合推出新产品、新服务，一起抓住全球市场机遇。
他说，就人工智能而言，百度等中国企业在语言处理技术研发方面实力雄厚，而新加坡的科技企业则在应用方面具有优势，目前已将人工智能产品和服务应用到了金融服务等多个领域。未来希望中新两国企业能够携手开拓包括中国在内的国际市场，共同服务企业和终端消费者。（新华社）
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