中国人不再被成见主宰命运：“女大男小”婚姻渐普遍

俄媒称，中国的富裕女性和成功女性越来越多地选择比自己年轻的男性作为人生伴侣。中国社科院社会学研究所开展了一项研究，发现上世纪90年代“女大男小”的婚配模式占13%，而目前这个数字达到了40%。
据俄罗斯卫星网11月3日报道，学者们把中国婚配模式的这种变化与城市化进程和中国公民生活水平提高联系起来。如果说从前大多居民从事最简单的体力劳动，那么如今从事脑力劳动的人数增加，女性在脑力劳动中完全可以与男性取得同样的成功，建立起很棒的职业生涯。相应地，许多中国女性已经不再需要更成熟、更富裕丈夫的保护和关心，可以允许自己过随心的生活。
曾经撰写中国家庭问题书籍的律师罗爱萍告诉《南华早报》，中国男女找到比自己年龄小的配偶的机会几乎是同等的。她指出，从传统上来说，男性应该比女性大点，因为他们被毫无争议地视为是一家之主。但现在把女性视为是价值低下的社会成员的观点是愚蠢的：女性拥有与男性平等的缔造职业生涯的机会。在她看来，女性应该欢迎这种变化，因为其他国家的经验表明，这种变化将固定下来，并将永远改变人们所习惯的婚姻关系结构。
《南华早报》举出一名女子的故事为例来说明问题：女主人公的父母在1985年时不允许她嫁给小两岁的男子为妻。她没有违背父母的意志，因为不想让父母成为亲朋好友嘲笑的对象。引人注目的是，这段故事不是发生在偏远的农村，而是发生在当今中国工业中心之一的大城市广州。幸运的是，这位女子的女儿的个人生活则表明，当今中国居民被成见主宰命运的事情越来越罕见。新一代人有自己的原则和生活态度。女主人公的女儿现年31岁，她生活在上海，在一个科技初创公司任公关经理，嫁给了小4岁的男子为妻。
俄罗斯《生意人报》记者、中国问题研究专家米哈伊尔·科罗斯季科夫指出，实际上，中国的婚姻趋势并不都向好的方面转变。2017年9月初，中国民政部公布了一份报告，显示过去20年来的离婚率在上升，2016年比2015年还要高8.3%。社会学家们对此评论说，随着妇女解放运动的上升，准备忍受“不良婚姻”的女性越来越少。
中国著名专家、“同在”心理工作室创始人、国家二级心理咨询师肖雪萍应俄罗斯卫星通讯社的请求就上述研究结果进行了评论。她说：“首先，我认为这项调查结果一定程度上是符合现实情况的。的确，目前中国这种女大男小的婚姻越来越多了，尤其是明星群体。而且，女大男小的婚姻也越来越为社会所接受。其次，我认为这样的现象与男女平等观念以及女性社会地位的提高有很大关系。当今社会的资源已经不再像过去那样完全由男性掌握了。女性同样接受高等教育，可以工作，赚钱养家。此外，我还发现，有些男大女小的婚姻，尤其是男性比女性大五岁以上的家庭，男性会认为，自己的年龄、人生阅历和思想比女性更加成熟，希望女性听命于他，甚至发展成”一言堂“的婚姻模式。但现代女性普遍受到过高等教育，有工作能力，她们更希望在婚姻中得到尊重。上述婚姻关系就很可能会不稳定，造成两性关系失衡。相反，如果是女性比男性大几岁，女性的人生经验、思想和处理问题的方式甚至比男性更成熟，这样就能够弥补男女之间的失衡。毕竟目前我们的社会仍然是男权社会，男性掌握的社会资源相对更多。所以我倒觉得女大男小的婚姻其实可能会更稳定。当然，前提一定是他们能够进行很好的沟通，彼此尊重，共同学习婚姻关系的相处之道。”
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