夏威夷岛屿航空亏损关张 西南航空将开夏威夷航线

英媒称，在穷尽了各种选项后，夏威夷第二大航空公司岛屿航空公司10日关张。
据英国《每日邮报》网站11月12日报道，拥有大约400名雇员的岛屿航空在9日宣布了这一消息。
这家公司10月16日申请破产保护。过去4年来，它每个季度都处于亏损状态。
37年来，这家公司一直在夏威夷岛、毛伊岛、瓦胡岛和考爱岛等地运营夏威夷州内的航线。
岛屿航空总裁戴维·内山说：“岛屿航空公司采取了一切可能的举措来避免给乘客带来这一巨大的不便。”
这家航空公司在其网站上发布消息说，乘客应与信用卡公司联系，咨询退款事宜。
夏威夷州州长位下丰说：“我要感谢岛屿航空数十年来为我们本地民众提供的服务。公司的倒闭会对400名雇员及其家人产生巨大影响，州政府会与岛屿航空共同帮助这些员工申请失业保险，并在寻找工作和职业培训方面提供帮助。”
岛屿航空的一个众所周知的特点是，其航班的飞行高度低于通常的水平，从而让乘客更好地欣赏夏威夷美景。
它的关张让目前已经是该州最大航空公司的夏威夷航空公司在当地市场获得更大份额。
不过，想从美国本土飞往夏威夷的旅客近来有了另一个选择：西南航空公司，这家公司将在2018年开通飞往夏威夷的航线。
西南航空公司表示，它正考虑运作在夏威夷州岛屿之间飞行的航班。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost