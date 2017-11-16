日本经济再现连续七个季度增长 为2001年来首次

日媒称，日本内阁府15日公布的2017年第三季度（7月至9月）国内生产总值（GDP）初值显示，剔除物价变动因素后，第三季度GDP比上季度实际增长0.3%，换算成年率为增长1.4%，时隔16年后再次实现连续7个季度的增长。个人消费虽然7个季度来首度下滑，但在海外经济强劲的背景下出口保持增长，带动了GDP攀升。
据共同社东京11月15日报道，这是第二长的连续增长纪录，仅次于在信息科技产业景气提振下、于1999年第二季度至2001年第一季度实现的连续8个季度的增长。
今年第三季度的年化增长率较上季度的2.6%有所下滑。外需起到推动作用，但内需拖了后腿。
报道称，从各项目来看，个人消费环比下滑0.5%。除台风与长期降雨导致在外就餐低迷外，上季度表现强劲的汽车也出现下滑。美国苹果公司9月发售的新款智能手机iPhone 8销售不振似乎也造成了影响。
公共固定资本投资和民间住宅投资分别减少2.5%和0.9%。
出口方面，汽车与电子零部件表现强势，面向亚洲和美国的出口尤为突出。
接近经济实际感受的名义GDP环比增长0.6%，换算成年率为增长2.5%。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost