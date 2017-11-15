中日双方努力寻找利益交汇点

安倍晋三首相在访问东南亚期间与中国国家主席习近平、国务院总理李克强陆续举行会谈。日本方面谋求推进两国关系真正改善，正全力推动实现中断近10年的日中首脑互访。
在双方相互走近的氛围日益高涨的背景下，日本能否如中方所愿对习主席主导推进的“一带一路”构想进行配合将成为焦点。
曰本首相在一次海外出访期间与中国国家主席、国务院总理先后举行会谈，实属罕见。
日本方面的打算是，以明年8月《日中和平友好条约40周年为契机，真正实现两国关系改善。自2008年以来，日本首相与中国国家主席在一年内互访的情况再也没有出现过。
如果李总理到日本出席曰中韩首脑会谈，则有利于双方就安倍首相访问中国进行协调。日本外相河野太郎在13日晚的电视节目中表示，希望今年12月至明年1月期间实现日中韩首脑会谈。
曰本政府希望加快改善关系的步伐，将摸索以经济为杠杆拉近距离。13曰，安倍首相与李总理就深化与扩大双赢经济关系达成一致。
具体而言，双方就加强经济交流、开展第三方市场合作达成共识。对于面临经济增长停滞、环境污染和少子老龄化问题的中国而言，与曰本进行经济合作也有不少好处。中国也期待曰本对“一带一路”提供合作。
在安全保障领域，双方在南海和东海问题上的对立还没有消除。日本的考虑是，优先推进经济领域的合作，通过多次首脑対话防止安全保障等领域的悬而未决事项出现恶化。
【曰本《朝曰新闻》11月14曰社论】题：必须努力找到利益交汇点
安倍晋三首相在越南与中国国家主席习近平举行会谈，就改善关系达成一致。应该利用好这个机会。希望这能够推进日中关系，实现两国首脑互访，合作维护亚洲稳定。
现在不是日中角斗的时候。一个紧迫的课题是，如何阻止北朝鲜通过核导开发进行的挑畔。
两国领导人在会谈中确认开展紧密合作，推动联合国安理会制裁决议得到完全履行。如果得不到北朝鲜最大贸易对象国中国的合作，就无法保证制裁的效力。中国也希望避免自己对北朝鲜进一步失控的局面。
不过，重视对话的中国与重视施压的曰本的着力点不同。如何与美韩以及俄罗斯保持步调一致，实现北朝鲜无核化，曰中之间需要周密地协调。
在之前的日美首脑会谈中，日美两国提出了“自由与开放的印度洋-太平洋”这一共同战略。日本不能一味地与中国“一带一路”经济圈构想竞争，而应该思考曰中之间有无合作的空间。
中国重视的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)也一样。虽然立场不同，日中在寻求多边框架的方向上是一致的。两国需要努力寻找利益交汇点。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost