美国政府威胁就亚裔学生诉案起诉哈佛大学

在一些亚裔美国学生对哈佛大学发起法律诉讼之后，作为针对该校招生做法进行调查的一部分，美国司法部威胁起诉哈佛大学以获取招生记录资料。
据报道，11月17曰来自美国司法部的一封信，限令哈佛大学在12月1曰前交出司法部官员今年9月要求得到的各种记录资料，其中包括录取申请表以及对学生的评估资料。
司法部表示，哈佛大学采取了“拖延战术”，而司法部则威胁如果哈佛大学不在司法部规定期限前交出资料就对该校提起诉讼。
这封信说，“我们真诚希望哈佛大学将迅速修正其不配合的做法，转而采取合作的态度”。这封信还说，“哈佛大学目前为止连一份文件也没有提供”。
这一要求与一起2014年由一些学生发起的联邦法律诉讼有关。这些学生指称哈佛大学每年的招生限制亚裔美国人的人数。同时这些学生也向司法部提出类似的申诉。
星期二来自哈佛大学的一份声明说，将定履行其义务”，但是同时需要保护与学生和申请人有关的保密记录。
很多名校都为考虑包括种族因素在内的各种因素的招生方式进行辩护，表示这些做法只是为了给校园带来多元的视野。哈佛大学曾经表示，该校的招生拥有充分的法律依据。
美国最高法院去年曾经维持得克萨斯大学带有种族考量的招生做法，但同时表示该裁定不一定适用于其他学校。
一名代表另一组亚裔学生挑战哈佛招生政策的律师妮可•越智说，近年来，亚裔美国人组织至少提出了五起针对常青藤联盟歧视性做法的投诉。除了哈佛的案子，其他两个针对北卡罗来纳大学和得克萨斯大学的诉讼仍待法庭裁决。
平权法案长久以来一直是美国的一个争议问题。这项政策允许高等院校将学生的种族作为招生的考虑条件，为少数族裔学生提供超越白人学生的优势。尽管支持者说这一政策帮助加强了大学校园的多元化，并给予其他处于劣势的学生实现美国梦的机会，但批评者认为，平权法案是一项歧视白人和亚裔美国人的政策。
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