未来全球能源市场将由中国塑造：力量对比正在变化

英媒称，全球能源市场接下来会发生什么，在很大程度上取决于中国。
据英国《金融时报》网站11月27日报道，记住以下事实：在过去30年里，中国让7亿多人摆脱了贫困。这些人如今成为商业能源的消费者。在过去10年里，中国人拥有汽车的数量以每年19%的速度增长。中国已经从一个经济上自给自足为主的国家，成为一个重要的进口国和各类商品与服务的出口国。57%的中国人如今居住在城市里。能源需求是40年前的近4倍，占全球消费量的1/4。
报道称，这种增长主要来自煤的消费和近年来的石油进口。然而，随着中国经济的成熟和再平衡，能源构成将发生变化。问题在于，不知道这种变化会以什么方式到来或者何时发生。
报道列举了最有可能出现的三种情况。
报道称，第一，中国成功地开发页岩气，甚至致密油。这些资源是确定存在的，美国能源信息局说，中国的页岩气资源储量约为1115万亿立方英尺（约合31.6万亿立方米），其中大部分区域有待开发。虽然从经济可行性方面反对这些资源的开发，已经成为一种时髦，但中国完全有可能在几年内实现自产页岩气取代进口需求，甚至实现自给自足。
报道称，目前，中国1/3的天然气需求依赖液化天然气进口。对该行业的几乎所有长期预测以及俄罗斯、澳大利亚等天然气大国对未来的计划，都以中国进口的继续增长为前提。例如，国际能源署（IEA）在最新的远期展望中预测，到2040年，天然气进口量将增长3倍。就这些数字而言，中国将成为天然气进口大国之一。那么，考虑一下如果中国的进口量骤减甚至不再进口，将产生怎样的影响。
不会发生这种情况？报道自问自答表示，任何这样想的人，都应该看看美国在过去10年里发生了什么。得益于页岩资源的意外开发，一个曾经的进口大国，天然气出口量正在逐步增长。
报道接着称，再来谈谈第二种可能性。假设中国对依赖进口石油感到担忧（这些来自安哥拉、波斯湾和委内瑞拉等地区的石油，经马六甲海峡运输到中国）。假设传统的自给自足观点再次占上风，日均进口超过1200万桶石油（这是IEA对2030年的预测）让中国无法接受。在这种情况下，进口石油将仅被用于没有替代品的特殊用途，个人出行将被强制使用电动车。对全球市场来说，影响可能是总需求的减少和公开交易量的显著下降，价格也极有可能大幅下跌。
报道表示，第三种可能性是，向基于服务和个人消费的经济模式转变。在空气质量最差的那些大城市，工厂将被关闭，因为这些地方可以提供替代就业。但从全国来讲，煤矿将继续经营，通过不断扩大的高压电网，向全国的城市输送电力。
报道称，不管发生哪种情况，中国出于自身考虑而采取的任何措施，都将影响世界。可再生能源市场同样如此，中国正在通过技术进步和降低生产成本改变全球市场。还有电动车行业和核电行业。北京将建设新一代小型反应堆，与目前的核电大国展开竞争。
总之，报道归纳道，力量对比正在变化。未来的能源市场将由“中国制造”。
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