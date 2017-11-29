场地、宾客名单和确切日期尚未透露，但有一件事是肯定的：哈里王子和梅根•马克尔的婚礼将会花费不菲。
伦敦专门策划奢华婚礼的婚礼策划师艾梅•邓恩说，对于一场现代皇家婚礼就算保守估计，花费也会在六位数以上。
“我无法想象哈里和梅根花费不到50万英镑就能完成一场婚礼。”她说。考虑到安保问题，这扬婚礼花费将直逼百万英镑以上。
下面让我们來看看一场皇家婚礼背后的花费：
谁来付钱？
哈里的父亲查尔斯王子很可能会为2018年春天的这场婚礼支付大部分费用，即便习俗并非如此。
历史学家和王室专家凯特•威廉姆斯说：“传统上，婚礼的花费是女方家里承担，但这次肯定不会是这样。”
哈里的哥哥威廉及其妻子凯特的婚礼就是个先例。那次婚礼，查尔斯王子支付了大部分费用。
安保
这是个大头。威廉和凯特婚礼期间，部署了约5000名警察。据称，伦敦和英国内政部还就谁应该来支付这笔费用发生了争执。
最终账单给了谁我们不得而知，但政府向警方专门拔款360万英镑，用于支付警察的加班费。
对英国经济造成的影响
威廉及凯特结婚时，英国人多放了一天假。查尔斯和戴安娜婚礼时也宣布了一天的特殊假期。为了这一全国性的大聚会是要付出代价的。英国经济与商业研究中心称，每个假期会使经济生产减少23亿英镑。
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