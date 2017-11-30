共享空间正推动办公市场转变 有助于提高生产力

港媒称，跨国公司开始发现共享办公场所的吸引力，认为它是一种灵活的办公室解决方案。
据香港《南华早报》网站11月28日文章，今后的工作会不断发展。公司渴望有更智能的工作场所设计，这种设计可以提供吸引和留住人才的灵活性，并有助于提高生产力。共享办公空间是企业一直在寻找的解决方案，还是将要破裂的不断膨胀的泡沫？
随着企业考虑以新的方式来管理它们的房地产，香港的共享办公足迹将在2018年继续增长。这为共享办公供应商吸引跨国公司进入灵活和创造性的空间打开了大门。房租通常是企业的第二大经营支出，不包括员工工资。共享办公供应商可以为企业提供量身定制的办公解决方案，无需企业预付基本建设费用。
个体经营者和小型初创公司是香港共享办公空间的首要使用者。由于认识到共享办公空间带来了独特的交流、协作机会以及更高的交易灵活性，越来越多的跨国客户群已经出现。目前的共享办公空间已经拥有了不同行业的一系列用户。
对于许多企业来说，置身于能够接触到初创企业和技术创新者的环境中是至关重要的，这些环境可以在共享办公生态系统中的“社区”里找到。同样，那些每天都要跑来跑去的传统团队，不需要一个永久的办公桌，可以在不同的地点工作。这些业务被吸引到一个允许在整个城市流动的网络上。
共享办公空间在香港是相对较新的事务，共享办公的趋势已经开始，已经有56万平方英尺（1平方英尺约合0.09平方米）的共享办公场所投入运营。
迄今已经出租但尚未投入使用的共享办公空间相当于56万平方英尺，而另外55万平方英尺的共享办公空间建设计划目前正在谈判中。大规模的机构投资有助于推动共享办公空间在全球的扩张和吸引新的市场主体，但是未来还有挑战。
已有一些房地产商进入这个市场，而其他一些房地产商正在考虑这样做。现有的运营商包括推出了OK Space的远洋集团以及运营3Q项目的SOHO公司。
香港的办公室空置率很低，特别是在香港岛。因此，为获得大量办公空间，共享办公运营商面临着来自传统租户和同行的激烈竞争。由于核心区需求稳定，我们预计这一趋势将持续。
在香港共享办公一度被认为降低了楼房的空置率，现在它正日益成为预示具有前瞻性的企业扎根何处的指标。
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