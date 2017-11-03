未来战场将在太空 苏-57潜力巨大

据塔斯社11月1日报道称，俄联邦委员会国防和安全委员会主席、前空天军总司令维克托·邦达列夫认为，未来战争不仅将在天空、还将在太空进行。
他说：“近两年来，我们学会了新式战法。叙利亚行动表明，今后的战争不仅将在天空、还将在太空进行。我们的相关军兵种将得到重视。未来是高科技战争，步枪无法对抗现代化武器。”他表示，太空侦察、控制空域、巡航导弹如今已经具有极其重要的意义。
邦达列夫认为，人工智能未来或将在战场上代替士兵，在驾驶舱代替飞行员。他说：“无人机可以成群出动，操作员用计算机在地面就能操纵一支无人机大队。机器拥有智力的日子不远了，为什么不把飞机或防空系统托付给它们呢？”
同时，邦达列夫介绍了俄军正在制造和升级的主力机型。他指出，具备升级潜力的苏-57（第五代战机T-50的正式编号）可以成为第六代战机。他说：“苏-57的升级潜力巨大，它不仅可以是第五代战机，还可以成为第六代战机。它的隐形能力是现有机型中最出色的。俄罗斯和全世界现代航空技术的精华都在这款飞机上得到体现。”他强调，安排生产需要时间，第一年空天军只能获得2至3架苏-57。
现役的苏-34歼击轰炸机和苏-25强击机可以在改造后继续使用。他说：“我觉得，新强击机还是要在苏-34的基础上制造。这是一款不错的机型，机动性强、有8吨战斗负载，精度指标优秀。把驾驶舱改成单座，其他原封不动是简单又快捷的办法……苏-25已经升级到SM3型，它拥有可靠的机身和巨大的升级维修潜力。我认为，这种飞机还能飞10至15年。当然，随着时间的推移，必须进行更新换代。我们正在研究各种方案。”
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