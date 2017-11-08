中国建全球最大海上钻井平台：将挖掘“未来能源”

英媒称，北京已完成建造全球最大的海上石油钻井平台以挖掘“未来的能源”。
据英国《每日邮报》网站11月6日报道，中国媒体报道称，“蓝鲸2号”自升式钻井平台的钻井深度已达15240米，相当于两个珠穆朗玛峰。
报道称，预计，这座巨大的半潜式钻井平台将有助于中国开采可燃冰，在南海水下深处已发现这种天然气水合物。
报道表示，“蓝鲸2号”是“蓝鲸1号”的姊妹船。中国媒体将“蓝鲸2号”称为“由钢铁制造成的移动岛”，它高118米、重约4.4万吨。它的高度相当于一座37层楼的建筑物，重量同等于195座自由女神像。
报道称，“蓝鲸2号”的平台大小相当于一个足球场。
据报道，“蓝鲸2号”能够抵御的最大风速为每秒56米，这使其能在海上的恶劣天气条件下工作。
报道称，“蓝鲸2号”的建造工作已于今年8月完成，该钻井平台即将在中国东部的烟台下水。
报道称，可燃冰是一种天然气水合物，由甲烷和水组成。一立方米可燃冰释放的热量相当于164立方米天然气。
据中国媒体报道，2007年研究人员首次在南海水下发现了可燃冰。
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