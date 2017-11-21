普京批美炮制丑闻影响俄大选

俄罗斯总统普京认为，对俄政府支持运动员服用兴奋剂的指责与明年即将举行的俄大选有关。
他9日再次驳斥上述指责并表示，应采取包括诉诸民事法院等手段维护运动员的声誉。反兴奋剂议题在普京视察车里雅宾斯克州期间与压气机厂工人谈话时被提及。
普京表示，围绕俄罗斯运动员炒作兴奋剂丑闻旨在破坏俄罗斯人对政府官员的看法。
他说：“令我担心的是：冬奥会将在2月份举行，我们的大选是什么时候？3月份。我非常怀疑，传言称俄罗斯政府参与了违规举动并该为此负责，这一切都是为了给某些人制造体育爱好者和运动员不满的局势。”
普京评论称，如今包括国际奥委会在内的国际体育机构非常依赖赞助商、电视转播权收购者和广告商。他认为，这是一个巨大的关系链，而且大部分链条位于美国，因为收购电视转播权的主要公司、主要赞助商和广告商都在那里。
普京说：“作为对杜撰出来的我们干预他们(美国)大选的回应，有些人想在俄罗斯大选期间制造麻烦。”
普京还驳斥了某些西方专家怀疑俄罗斯运动员在兴奋剂检测中伪造尿样的说法。
“今天(指责俄罗斯的)主要论点是许多俄罗斯运动员的尿样试管上有划痕，说明尿样被调换了。但它们(尿样试管那里保存了两年，按照规定被接收，谁也没说什么。有人对它们做了什么？谁在那里刮或者咬它们？我们不知道。”普京再次申明，俄罗斯不存在支持运动员服用兴奋剂的国家体制。
【法新社莫斯科11月9日电】普京总统周四指责美国炮制针对俄罗斯运动员的兴奋剂指控，从而影响明年的总统选举。
普京还没有说过他是否会参加3月份的大选，但几乎没有分析人士相信他会错过这个可以把他的克里姆林宫任期延长到2024年的机会。
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