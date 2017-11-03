特朗普提名美联储主席　金融监管态度是关键

美国总统特朗普2日宣布，提名64岁的美联储理事杰罗姆·鲍威尔出任下届美联储主席。这项提名还须美国国会参议院通过。
分析人士认为，鲍威尔获提名，靠的是“鸽派”货币政策立场和灵活的金融监管态度。如果他推动放松金融监管，可能急剧放大美联储对全球经济的外溢效应。
【新闻事实】
特朗普当天在白宫举行的提名仪式上说，自2012年5月担任美联储理事以来，鲍威尔被证明是一位在稳健货币和金融政策方面努力寻求共识的美联储官员。他相信，鲍威尔拥有智慧和领导力来引导美国经济应对任何挑战，并得到国会跨党派的支持。
鲍威尔表示，如果获得参议院批准，他将竭尽所能实现美联储促进物价稳定和充分就业的双重目标。他承诺基于最佳证据客观决策，维护货币政策的独立性。
如获参议院批准，鲍威尔将于明年2月接替现任美联储主席耶伦。
鲍威尔拥有普林斯顿大学政治学学士学位和乔治敦大学法学博士学位。对他的提名打破了近年来经济学家对美联储主席职位的垄断。耶伦、伯南克和格林斯潘三位主席均拥有经济学博士学位。鲍威尔曾在华尔街工作，在老布什执政时期担任财政部副部长。2012年，经时任总统奥巴马提名出任美联储理事至今。
【深度分析】
近40年来，除耶伦以外，所有美联储主席都不受大选影响，在对手党派总统上台后顺利连任。
分析人士认为，鲍威尔能脱颖而出替换耶伦，“鸽派”的货币政策立场和灵活的金融监管态度是主要原因。
在货币政策方面，预计鲍威尔将延续耶伦温和、渐进的政策。外界普遍预期，鲍威尔执掌美联储后将延续谨慎渐进的加息节奏，继续推动货币政策正常化进程。
但鲍威尔毕竟是共和党人，如果他决定顺应共和党态度，放松金融监管，则美联储对全球经济的影响会急剧放大。
【第一评论】
美联储是美国央行，只为美国利益服务，但其政策有巨大外溢效应，不仅表现在日常货币政策调整，更表现在金融危机时如何应对。鲍威尔拥有律所、投行、私募基金、政府、智库等众多机构的跨界“黄金履历”，唯独缺乏金融危机的应对知识和经验。
2008年国际金融危机爆发时，美联储掌门人正是研究金融危机的权威专家伯南克，他开创性地使用量化宽松政策是美国成功应对危机的关键。
美联储7个理事目前空缺3个，耶伦卸任后将空缺4个，意味着特朗普还有机会大幅改组美联储决策机构的人员构成。其中，最大影响在于可能借此改变美联储目前严格监管的态度，转而放松金融监管。这将在未来为金融危机埋下隐患。
【背景链接】
美联储是全球最大经济体美国的央行，主要职能是通过货币政策促进充分就业和保持温和通胀。但国际金融危机后，美联储实际职能不断拓展：扮演“救火队长”，通过多重手段应对金融危机，通过监管降低银行业出现系统性金融风险的概率。
耶伦将在明年2月任期结束后正式卸任。耶伦任内，美国失业率从7.7%大幅降到4.4%，通胀率目前也在逐步向2%目标靠拢，可以说由她操盘的美联储出色地履行了职责。美国经济增长逐步提速，银行风险显著降低，耶伦功不可没。
1951年前，美联储长期受制于美国财政部，尤其是在二战期间，美联储配合财政部，保持低利率为战争筹款。真正使美联储赢得独立制定利率政策权力的是与财政部达成的“1951年协议”，时任美联储主席马丁在任期中最重要的成就是使美联储脱离白宫干预，正式成为一个独立的经济政策制定部门。此后，美联储官员逐步从行政官员转变为以专业经济学家为主，专业性是美联储独立性的保证。（新华社）
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