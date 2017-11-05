5G将推动中国智能终端企业迎来“革命性的发展”

手机越来越薄、屏幕越来越大、摄像头越来越清晰……中国本土手机制造企业正在积极创新，迎接5G时代到来。
“5G时代的手机功能会强大到难以想象，手机作为最重要的智能终端，将迎来革命性的发展，但这需要企业不断的创新才能实现。”《通信产业报》总编辑辛鹏骏日前在2017中国智能生态创新大会上对记者说。
辛鹏骏认为，在这个大背景下，在信息通信技术领域，以智能手机、智能硬件为代表的智能终端产业，正成为创新创业的沃土。
与2017中国智能生态创新大会同时举行的，还有第五届中国手机设计与应用创新大赛，这两项活动均由工业和信息化部指导、中国电子信息产业发展研究院等单位主办，旨在鼓励中国手机的优秀原创设计与移动应用的创新创意开发，推动中国终端产业与移动互联的创新发展。
对即将到来的5G时代的憧憬，以及如何布局创新、开发适用于5G网络的终端产品等话题，成为会上700余名参会智能终端产业链企业以及投资人、创客关注的焦点。
据了解，中兴、华为、爱立信、诺基亚此前都已经推出了Pre5G等过渡方案，将部分5G技术提前运用在运营商的4G网络上。“5G必将改变手机设计千篇一律的现状，各个企业都在为此做布局和准备。”夏普手机全球CEO罗忠生说。
今年初，国际电信联盟按计划征集5G方案，并公布了包含13个5G指标的草案。
工业和信息化部通信科技委秘书长张新生认为，5G将缔造的万物互联、万物智能未来必改变整个社会，手机是其中最为基础也是最为核心的应用设备，但整个智能终端产业链的发展和创新才是最重要的。
在第五届中国手机设计与应用创新大赛上，夺得年度最佳智能硬件创新奖的VR摄像头IDEALOEYE C4、水下机器人PowerRay小海鳐等，已然展现出企业基于移动终端的创新。
作为技术创新互联网企业，ofo小黄车一直关注5G的发展进程和与智能终端产业的结合，与中国电信、华为共同研发了NB-IoT物联网智能锁。
“5G意味着更高传输速度、更低的时延，5G时代ofo小黄车是一辆移动的智能终端，5G将让这辆终端更加智慧。”ofo小黄车政策研究高级总监翟尤说。
“5G时代，这些产品也许会集中在同一个智能终端上，形成一个综合体，与万物互联融合。”张新生说。
工业和信息化部电子信息司副司长乔跃山表示，按照有关部门的部署，中国2020年将实现5G应用的大规模普及。
“还有3年时间，时间紧迫，手机企业要主动研发芯片、关键器械，开发丰富多彩的应用，抢占先机。”乔跃山说。
工业和信息化部通信发展司司长闻库日前透露，中国5G二阶段新空口技术方案测试基本完成，这标志着5G技术的研发迈出关键一步。
乔跃山介绍，今年1至8月，中国生产手机12.6亿部，其中智能手机超过9亿部。
“4G时代的换机红利已经用完，2017年手机出货量的放缓和下滑就是证明，这也意味着，对于企业来说5G才会带来发展的新机遇。”乔跃山说。
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