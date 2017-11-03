特朗普突遭短暂封号 推特将离职员工趁最后上班日下手

美国当地时间11月2日晚7时许，任何想要查看美国总统特朗普个人推特账号（@realDonaldTrump）的用户，都会发现网页上显示着：“对不起，该页面不存在”。据CNN等多家媒体报道，这种情况大约持续了11分钟，之后便恢复正常。
事情发生之后，推特公司的官方账号很快发布声明称，特朗普的个人账号被封是由“人为失误”造成的。几个小时后，推特再次发布声明称，初步调查发现是一位即将离职的推特员工关闭了特朗普的个人账号。当天正是该名负责客户支持的推特员工在该公司工作的最后一天。
截至发稿，特朗普本人并未对他的个人账号短暂被封一事作出任何回应。账号解封后，他仍照常在推特上发帖。据英国《卫报》猜测，推特的声明很可能意味着，这是一次故意行为。而推特公司在声明中并未披露更多细节，仅表示仍在进行更加全面的内部调查。
事情发生之后，美国各大媒体都进行了报道。CNN将特朗普推特账号被封一事描述为——推特“首席用户”从他挚爱的社交媒体平台上消失了。由这件事引发的种种猜疑、阴谋论和嘲讽式的玩笑，也在这一社交平台上不断发酵着。
一位用户在看到特朗普的推特页面显示的字样之后，发推特称：“此刻，‘对不起，该页面不存在’正式成为美国总统”。还有人开玩笑称：“如果特朗普的推特完了，这在技术上是否意味着他再也不是美国总统了？我的意思是，这（指发推特）是他唯一关心的工作”。
美国政论杂志《新共和》的编辑Jeet Heer甚至发推特称：“等等，特朗普的推特账号消失了。现在这是我们发动政变的方式吗？”
尽管此事目前看来更像一场闹剧，但一些推特用户确实曾建议推特封停特朗普的个人账号。今年8月11日，特朗普通过推特表示，美国针对朝鲜的军事解决方案，现在已经锁定、上膛（locked and loaded）。并暗示一旦朝鲜做出不明智的举动就会动用。一些推特用户认为这属于暴力威胁，并认为特朗普发布的内容违反推特的服务条款，因此建议对他封号。
随后，推特发布声明回应称特朗普的账号不会被封停。该声明指出：“我们认为所有账号都应遵守同一规则，我们在评估推文是否违反条款时会考虑多种因素。其中包括是否具有“新闻价值”以及推文是否符合公众利益。”
目前特朗普的个人推特账号已经有4170万关注者。自2009年3月加入推特以来，他共发布了3.63万条推文。由于他喜欢绕开传统媒体、直接通过社交媒体发声，发帖频繁又极易成为新闻热点，因此也被称为“推特总统”。
特朗普时常在凌晨通过推特上向对手“开炮”。当对手睡眼惺忪、毫无防备之时，特朗普掀起的话题已在推特上开始发酵。除了发帖频繁，特朗普的推特还包括不少情绪化的修辞，其中反复出现的高频词汇包括：废柴（Loser）、糟透了（Terrible）、愚蠢（Stupid）、弱（Weak）等等。他还经常用“最差（worst）”一词，比如批评奥巴马是美国历史上最差的总统，《纽约时报》是最差的报纸，国会共和党议员是史上最差的谈判者，比尔·克林顿是美国政治史上最差的虐待女性者等等。
此前，加拿大皇后大学社会学教授、传播政治经济学家莫斯可（Vincent Mosco）在接受财新记者采访时曾将特朗普与奥巴马相比较。在他看来，奥巴马使用推特的作风可谓有礼有节，符合人们对于美国总统的角色期待。相比之下，特朗普与有礼有节似乎一点儿也不沾边。
但特朗普推特攻势的强大之处，就在于他主动制造新闻、主导舆论的能力。美国加州大学圣迭戈分校传播学院教授、《比较媒介体制》作者哈林（Daniel C. Hallin）在接受财新记者采访时表示，关于特朗普的海量新闻，迫使媒体编辑和记者得利用有限精力或篇幅来决定哪些值得报道；而特朗普不断通过社交媒体刷存在感，成功地对整个美国集体意识进行“轰炸”。
特朗普在推特上抨击的对象从奥巴马到对他提出批评的各类大小人物，涉及的话题也几乎无所不包。这种不按常理出牌的舆论战打法，被不少人形容为特朗普抗击“建制派”的一场“游击战”，即全方位部署，随机攻击，分散对方资源，迫使对方无法集中力量，最终取得胜利。
但这种“推特治国”作风，却对美国的政务推动带来了莫大挑战。因为很多次，特朗普在推特上发表了某个表态后，其白宫助手和相关事务的主管官员，就要花上几天时间来向外界解释特朗普的本意并非如此。据美国政治新闻网站Politico报道，多位曾与特朗普团队打过交道的政治游说人士表示，特朗普团队存在“权力中心游摆不定”的问题，外界并不知道到底谁说话算数。哈林向财新记者指出，这样的混乱很难将特朗普身边的人团结起来，从而推动具体政策的制定。
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