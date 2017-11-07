“野兽”随行！揭秘特朗普亚洲行“重装车队”

英国《每日邮报》网站11月4日发表题为《总统最先进的轿车车队装进巨型飞机开启亚洲之行》的报道称，美国特工处4日罕见地向美国人展示，他们如何将配置特殊装备的总统车队运往世界各地。
张贴在美国特工处推特账户上的图片显示：一列车队装进了“环球霸王”C-17型运输机的机舱。
图片是在特朗普总统即将启程东行，开始为期12天的亚洲五国之行之际拍摄的。出访期间，他将就一系列关键问题消除盟友的疑虑，包括安全和经济问题。
在这些特殊装备的车辆中，也包括总统的绰号“野兽”的私人座驾。
特工处今天在推特上张贴了两张照片，并发文写道“美国总统在亚洲，我们不好把‘野兽’单独留在家”。
“野兽”是一辆顶级配置的“凯迪拉克”豪华轿车，可以防导弹、简易爆炸装置（路边炸弹）和化学武器的袭击。
它还配备了先进的通信和紧急医疗救助装备。
美国政府正与负责生产总统新车的通用汽车公司合作制造一辆新的“野兽”——官方名称叫“凯迪拉克一号”。
新车的细节仍然保密，但是新车运抵白宫前，仍然有人瞥见了经过精心掩饰的样车。
据报道，这项生产数目不详的总统专用车的计划预计开支1580万美元，定于明年年初完工。
前总统奥巴马用过、特朗普现在仍在使用的现有车辆耗资约1500万美元。
据商业内幕网站报道，总统有12辆完全相同的豪华轿车轮流使用，平常存放在特工处总部，每天24小时监控。
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