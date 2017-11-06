牛油果风靡亚洲 网友吐糟太贵买不起：我又不是阿拉伯王子

美媒称，对于讨厌牛油果吐司的百万富翁来说有个坏消息：这种表皮凹凸不平的水果现在正风靡韩国。根据韩国关税厅的数据，韩国2017年9月进口了价值240万美元的牛油果，2016年9月才进口了价值75.2万美元的牛油果，与2010年同一时期相比增长了令人震惊的19倍。
据美国《福布斯》双周刊网站10月31日报道，牛油果何以产生热潮？牛油果很健康，拍成照片在社交网络上看起来不错，并暗示吃的人很富有。史蒂夫·特里克特是新西兰牛油果生产商Just Avocados的销售经理，他在今年2月接受果蔬行业刊物Fresh Plaza采访时说：“韩国消费者非常注重健康，而且大部分韩国人的可支配收入都不错。”
报道称，但牛油果仍然不常见。给随便一个韩国人看牛油果的图片，他们可能耸耸肩。韩国近期有关牛油果的新闻标题包括《如何处理牛油果》和《什么是墨西哥鳄梨酱？》。牛油果还很贵，超市里一个牛油果的价格为3至4美元。就像是两年前一个移居韩国的外国人在红迪网站上写的：“我曾有一次想在韩国买牛油果……然后我记起来我不是阿拉伯王子。”
但在韩国最时尚的餐馆，牛油果是必备的菜单选项，人们可以在江南区的Underyard餐厅津津有味地吃牛油果吐司，上面配有橄榄油、香菜和青柠，价格为1.2万韩元（约合71元人民币），或者在位于首尔的国际区梨泰院的Root餐厅点一份价值1.3万韩元（约合77元人民币）的墨西哥鳄梨酱火腿蛋松饼。自己做饭时，韩国人经常把这种绿色高油脂的水果打碎放入拌饭里，或者放在吐司上吃，甚至是打成果汁喝。
作为结果，世界各地的牛油果卖家都想进入韩国的牛油果市场。根据韩国关税厅的数据，现在仅有墨西哥、新西兰和美国向韩国出口牛油果。对新西兰的Just Avocados等牛油果生产商来说，韩国是增长最快速的市场。
新西兰牛油果生产商今年获得大丰收，它们更加希望进入韩国市场。根据联合国粮食及农业组织的最新数据，2014年，新西兰的生产商生产的牛油果仅占世界牛油果产量的0.44%。但新西兰生产的牛油果个头要大于墨西哥出口的牛油果，墨西哥2014年生产的牛油果占世界产量的30%。
报道称，喜欢这种绿色高油脂水果的不仅仅是韩国人，亚洲和欧洲的消费者正在越来越多地了解牛油果，吃牛油果也越来越多。伦敦一家名为Belli Freschi的“牛油果吧”卖油炸鳄梨条和牛油果“小面包”，生意好的时候每天需要400个牛油果。
在中国，对牛油果的需求也越来越大。英国《金融时报》4月报道称，中国进口牛油果的量每年增长250%，中国的肯德基甚至推出涂了牛油果酱的鸡肉汉堡和鸡肉卷。
报道称，但可能赢得如何做牛油果之战的是日本。一道日本菜是用盐腌过的牛油果蘸酱油，简单但美味的组合。日本麦当劳甚至在早餐汉堡里加入牛油果，还有《美少女战士》的牛油果玉米粉圆饼。而没有什么能比得过2013年推出的一款绿得惊人的零食，芝士和牛油果味的多力多滋。
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