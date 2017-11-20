中国加速“数字崛起”：将诞生更多引导世界市场企业

韩媒称，全球市值总额排名前20的互联网企业中，中国占据了七家，仅次于美国。在美国麻省理工大学（MIT）评选的今年“50大智能企业”中，中国同样占据七家，紧跟在美国之后。
据韩国《中央日报》10月31日报道，中国打出了“数字强国”的全新招牌。全球知名咨询公司麦肯锡最近发布的《中国的数字经济》报告书分析称，“中国的数字化程度远超人们的预期，已经成为数字化投资和应用大国”。
报告书显示，中国的风险资本投资规模从2011年-2013年的120亿美元增加到2014年-2016年的770亿美元，扩大了6倍以上，同期在全球所占比重也从6%大幅上升到了19%。投资主要集中在互联网金融、虚拟现实（VR）、可穿戴设备、大数据和人工智能（AI）等尖端数字技术领域。得益于此，在代表未来发展潜力的“独角兽”企业（企业价值超10亿美元的初创企业）数量上，中国达到89家，独占全球的三分之一。
报道称，中国提供自行车共享服务的摩拜和ofo两家企业市值总额甚至比10月29日当日大韩航空和韩亚航空的市值总额还高。阿里巴巴的金融子公司“蚂蚁金服”企业价值更是远高于韩国国内市值总额最高的金融公司KB金融。麦肯锡全球研究所副所长成政民（音）预测，“中国将会诞生更多足以引导世界市场的数字企业”。
报道称，中国的“数字崛起”首先来自于中国庞大的人口基础。去年中国互联网用户共计7.31亿人，移动电话用户共计6.95亿人，两者都远高于美国和欧盟加起来的总和。得益于此，中国在全球电子商务交易中所占比重从2005年的不到1%一跃达到了去年的42.4%。
报道称，庞大的体量同时促进了技术的快速发展。被称为“中国版黑色星期五”的11月11日“光棍节”期间，中国网络购物和订单量可达平时的11-12倍之多，想要快速且准确地处理这些订单，必须发展出高速的网络结算技术。而技术的开发首先源自对工作效率的改进。麦肯锡介绍称，“用手机输入英语单词平均一个单词只需1.1秒，而中文单词平均每个需要1.6秒”，“为改进输入中文的不方便，中国的语音识别技术得到了不断发展”。
报道称，互联网巨头以自主构建的互联网生态为基础进行大手笔并购，并积极进入新产业，也是推动中国数字崛起的原动力。阿里巴巴的金融子公司“芝麻信用”便是一个典型。芝麻信用推出了利用网络结算规模和移动支付记录等标准为用户进行信用评分的服务。百度积极投资开发帮助医生诊疗的对话型人工智能以及自动驾驶汽车等技术，腾讯则推出了微众银行、“美团”和“大众点评”等在线餐饮外卖服务。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost