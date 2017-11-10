叙利亚签署《巴黎协定》 美成唯一反对该协定国家

叙利亚已成为巴黎气候协定的签署国，美国成为世界上唯一不支持这项减排框架协议的国家。
当特朗普总统宣布打算让美国退出该协议时，它最初意味着美国将与尼加拉瓜和叙利亚一起成为少数几个不参与该协定的国家。
饱受战争蹂躏的叙利亚在德国波恩的《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)第23次缔约方大会上宣布了自己的决定。
《巴黎协定》于2015年12月由将近200个国家签署，旨在遏制全球温室气体排放并把全球气温较工业化前升幅控制在2摄氏度以内。
尼加拉瓜直到前不久也一直未加入，但纯粹是因为这个中美洲国家认为，在限制碳排放量并由富国出资帮助较穷国家适应已经发生变化的地球方面，该协定没有做出足够大的努力。
科学家们已证实，主要污染者美国、欧盟、中国和印度商定的减排力度不足以阻止海平面上升并把全球气温升幅控制在2摄氏度以下。
不过，协定各方一致认为，它总比根本没有一份全球气候变化协定要强得多。
尼加拉瓜有着得天独厚的可再生能源条件，该国一半以上能源来自地热、风能和水电。该国计划，到2020年把这些可再生能源的占比提高到90%。
世界银行曾在2013年称尼加拉瓜为“可再生能源天堂”。美国是最早签署《巴黎协定》的国家之一，并遵照前总统奥巴马的行政命令将其付诸行动，绕开了国会中的气候变化否认者。
但他下达行政命令之举意味着《巴黎协定》对美国来说不具有法律约束力，这就为特朗普退出协定埋下了伏笔。
今年6月，特朗普称《巴黎协定》将美国工人置于“经济不利地位”，特别提到了煤炭工人。据美国《华盛顿邮报》报道，在有美国人口普查局数据可查的最近年份2014年，“煤炭行业从业人员为76572人”。
特朗普迅即遭到全世界公众的抨击，随后提出重新谈判该协定。他表示：“如果我们能谈妥一份协议，那很好。谈不成就算了。”
法国、德国和意大利立即宣布，重新谈判是不可能的，这个话题不会被列入接下来两个星期里波恩会议的议程。波恩会议将商讨从2020年各项规定生效开始如何具体实施该协定。
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