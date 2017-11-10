智能手机促进文学变革：网络写手或成中国“罗林”

美媒称，在中国，智能手机可能正将印刷业置于死地，但它们正为文学带来变革。政府数据显示，去年，中国网络文学用户规模已达3.33亿。一些作者是业余爱好者，还有一些是职业作家。但随着中国网络文学发展为一个13亿美元的产业，这两者越来越难以区分。
据美国彭博新闻社网站11月6日刊登文章称，投资者已经对此给予关注。8日，中国第一大网络出版商阅文集团将在香港上市，市值预计超过60亿美元。它的成功应该令出版业其他成员注意到，图书的未来正在中国写就，并且它看起来与过去截然不同。
文章称，20世纪90年代末，作者们开始在网上论坛和公告板上发表连载小说。这是一种非正式的、基本上不受审查的出版方式，一些早期的作品、尤其是言情小说引起了轰动。让这些早期连载小说走红的因素还包括网上论坛本身。它们是那个时候的社交媒体，平行的评论和讨论有组织地出现在这种新文学中，成为阅读体验中与故事本身同样重要的组成部分。在很多情况下，这些评论影响了作者如何写作，从而吸引了更多渴望参与故事创作过程的读者。
文章称，随着社交网络的兴起和手机在中国的迅速普及，网络连载小说成为了一种成熟现象。2011年，两部备受好评的小说《后宫甄嬛传》和《步步惊心》在全国大受欢迎。自2012年以来，网络文学市场每年以超过20%的速度增长。
文章称，尽管这些连载小说拥有很高人气，但它们并没有迅速赚到大钱。一些出版商尝试了付费墙。还有出版商尝试了出售广告和接受微支付。这些尝试都没有取得很大成功。然而，近年来，一些企业家找到了有关连载小说的一种新思维方式——将其作为一条碰巧开始于网络的娱乐产业链。
文章表示，这条产业链现在包括电影、电视、游戏……甚至是印刷书籍。2015年，fresh果果的《花千骨》被改编成热门视频游戏和网络电视连续剧。另一部连载小说《鬼吹灯》成为中国历史上票房第九高的电影，网络和纸质图书阅读量达到数百万。中国最畅销的网络作家张威2015年收入达到1680万美元，其中只有2%或3%来自那些直接为他的网络作品付费的人。
文章称，投资者认为未来会有更多成功。阿里巴巴、百度和腾讯等中国最大的科技公司都投资于一些平台，试图吸引有才华的作者，并将他们的作品变为多媒体特许经营品牌。最初在网上免费写作的张威去年接受采访时简明扼要地说：“我的目标是打造一个像迪斯尼那样的大特许经营品牌。迪斯尼有很多角色，它们的受欢迎程度通过电影和动画片得到加强。”
文章认为，中国的娱乐公司希望，现在某个为智能手机写免费故事的人迟早会成为中国的J·K·罗林，有640万名作者和960万部作品待售的中国网络文学会是一个开始寻找“罗林”的好地方。
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