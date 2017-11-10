亚洲液化天然气价格持续走高 中国明年或增加进口

英媒称，由于中国和印度需求强劲，亚洲液化天然气价格（LNG）7日被推高至10个月来峰值，表明各国正忙着在北半球冬季到来前争夺气源。
据英国《金融时报》网站11月7日报道，中国正推进煤改气供热，希望减少城镇地区长期空气污染，而印度则缺乏煤炭资源，这两种因素都推高了LNG的价格。
美国普氏能源资讯公司跟踪亚洲LNG现货价格的日韩指标7日显示，目前的市场价格为每百万英热单位9.35美元。这是今年1月中旬以来的最高点，比去年同期高出近三分之一。
英国伍德-麦肯兹公司亚太天然气与LNG研究部主任克丽·安妮·尚克斯称，越来越多的人预计今冬供应将趋紧，于是拉动了各国国内LNG价格。
加拿大皇家银行驻悉尼分析师本·威尔逊说：“为遏制高度工业化省份的空气污染，（中国）政府成功引导居民和工业用户使用天然气。”
据加拿大皇家银行统计，中国今年夏天的天然气需求量比去年同期增加30%，年初以来的总需求量则同比增加18%，因此大大刺激了LNG的进口。
鉴于中国天然气储备能力有限，如果今年冬季比往年寒冷，那么未来数月的LNG需求量还将增加。
中国很可能在2018年继续增加进口，因为现有的长期合同恐怕无法满足需求。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost