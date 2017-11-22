美对人民币汇率的“大声抗议”已悄然停止

港媒称，自从唐纳德·特朗普担任总统以来，美国对中国人民币汇率的大声抗议已经悄然停止，虽然过去10年这个问题一直是两国关系中的一个棘手难题。
据香港《南华早报》网站11月20日报道，美国对人民币更温和的立场在本月美联储公布的两份研究报告中得到了进一步的反映。
报道称，纽约联邦储备银行官员约翰·克拉克上个星期在该行网站上登载的一篇文章中写道，人民币“的表现更接近于自由浮动货币的正常表现”。与此同时，达拉斯联邦储备银行经济学家斯科特·戴维斯在另一份研究报告中写道，中国控制资本账户，支撑人民币汇率的行为“可能是阻止了该国发生一场全面金融危机的重要因素”。
报道认为，这些报告虽然不代表美国央行和美国财政部的官方立场，但它们表明，美国当局越来越不愿意将中国列为货币操纵国，或迫使人民币完全实现自由兑换。
据香港《南华早报》报道，美联储系统的这些文章结论与中国央行对自己的汇率政策解读非常接近。
中国人民银行上周五发表的最新一个季度的货币政策报告对自己所执行的人民币汇率政策表示满意，称人民币对美元汇率“双向浮动”特征日益明显。
报道称，特朗普总统领导下的美国财政部已经分别于今年4月和10月两次避免将中国列为货币操纵国。但由于对美贸易存在巨额顺差，中国同日本、韩国、德国和瑞士一道被列在观察名单之中。
据香港《南华早报》报道，在特朗普访华期间，人民币汇率问题被放在了次要位置，尽管这位美国总统仍在努力削减去年总额为3470亿美元的对华贸易逆差。
英国凯投国际宏观经济咨询公司驻新加坡的经济学家朱利安·埃文斯-普里查德说：“在我看来，特朗普政府似乎已经不再关注货币问题。从政治角度看，美国政府似乎乐见中国人民银行采取措施避免（人民币）对美元大幅贬值。”
报道认为，美国支持中国人民银行采取资本账户控制措施、阻止资本外流的干预行动，是中国在2015年成功说服国际货币基金组织给予人民币国际储备货币地位后所取得的又一场胜利。
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