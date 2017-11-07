朝鲜隧道成韩旅游景点：怪诞遗产受世人瞩目

美媒称，韩国表示，朝鲜修建的四条通道——所谓的侵略隧道——是为了将成千上万朝鲜部队迅速、秘密地从非军事区的地下输送到韩国领土以发起侵略。对此指控，平壤长期予以否认。
据美国《纽约时报》网站11月4日报道，这些隧道在地表以下数百英尺（1英尺约合0.3米）处，从朝鲜一方戒备森严的非军事区一直延伸到毗邻的韩国。在自隧道发现以来的数十年里，其中一些隧道作为旅游目的地重焕生机，数以千计的韩国和外国游客来到这里探索一场冻结的冲突留下的怪诞遗产。如今再现的紧张局势使这场冲突再次受到重视，并且在特朗普总统7日访问韩国前成为世人瞩目的焦点。
早在20世纪70年代就发现了三条隧道。第四条隧道是在1990年发现的，之后再没发现过新的隧道。
韩国游客通过跟团游可以参观这些隧道中的三条。根据韩国官方旅游网站发布的信息，游客花大约10美元就可以参观这些通道中最受欢迎的“第三条侵略隧道”，它位于韩国西北部的都罗山展望台。这条隧道被旅游局认为是“最具威胁的侵略工具”，因为它离首尔只有大约51公里。该隧道位于地表以下240英尺（约合73米）处，游客通过一个礼品店进入隧道，然后是陡直的下坡路，他们戴着头盔以免碰到低矮的洞顶。虽然游客可以近距离接触朝鲜的这件“手工艺品”，但他们不能越过边界，因为通往朝鲜的过道现在已被坚固的厚板封住了。韩国官方早在上世纪60年代中期就作出了将非军事区打造成旅游区的努力，不过该地区的旅游业直到21世纪头几年才蓬勃发展起来。
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