空气污染对非O型血伤害更大

科学家发现，在空气污染严重的环境下，与O型血的人相比，A型、B型和AB型血的人心脏病发作或胸部疼痛的可能性更大。
研究人员告诫说，非O型血人群如果同时还有一些潜在的心脏问题(例如冠状动脉疾病)，应考虑待在室内以尽量降低风险。
科学家已经知道污染会加剧患心脏病的风险，但是这是他们第一次知道这种风险与血型有关。
科学家对美国犹他州山间医疗中心心脏研究所14年间的病人数据进行研究后发现，当污染程度高的时候，A型、B型和AB型血的人心脏病发作和胸部疼痛的风险增加了一倍。
与之相比，对于O型血的人来说，这种风险仅增加了40%。这项研究的带头人、山间医疗中心心脏研究所的临床流行病学家本杰明•霍恩说：“在非O型血的病人身上，心脏病发作和污染之间存在联系，这一点并不值得恐慌，但却值得注意。”
他说：“在我们提供给病人的有关污染的信息中，我们试图强调，他们可以采取一些行动降低风险，例如待在室内躲避污染，在室内锻炼。”
据皇家内科医学会与皇家儿科和儿童健康学院说，英国的空气污染据信每年导致大约4万人提早死亡。
世界卫生组织最近研究发现，英国44个主要城镇的空气污染水平超过了世卫组织的指导值，可吸入颗粒物的水平过高，每年致使大量人生病。
人们通常认为，空气污染的安全水平为可吸入颗粒物每立方米不到20微克，但是在污染严重的时候，PM2.5的水平会升至每立方米约60微克。伦敦曾升至每立方米197微克。
这项研究发现，颗粒物在每立方米20微克的基础上每增加10微克，A型、B型和AB型血的人面临的风险就增加25%，而O型血的人仅增加10%。
有大约55%的人的血型属于A型、B型或AB型。因力他们血液中的凝血剂含量更高，因此据认为这些人罹患心脏疾病的风险更高。这项研究成果周二在美国加利福尼亚州阿纳海姆召开的美国心脏病协会科学会议上公布。
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