大陆提高台湾学生奖学金：台人才未来恐全面出走

台媒称，大陆教育部日前公布台湾学生奖学金新制，每年总发放金额从700万元人民币大增至1872万元人民币，每人每年最高金额从8000元人民币，三级跳达到3万元人民币，核准人数则从2000人增至2900人，在分级奖励上，旧制分为学、硕、博士三个等级，新制再增加一个“特等奖”等级，政策对台倾斜相当明显。
据台湾中时电子报11月15日报道，2006年大陆教育部及财政部等公布《台湾学生奖学金管理暂行办法》，分三个等级，其中本专科学生奖学金从2000元人民币至4000元人民币不等，硕士生奖学金从3000元人民币至6000元人民币不等，博士生奖学金从4000元人民币至8000元人民币不等。
报道称，近日公布的台湾学生奖学金新制，都分四个等级，本专科学生奖学金改为4000元人民币至8000元人民币不等，硕士生从5000元人民币至2万元人民币不等，博士生从7000元人民币至3万元人民币不等。
半年前赴福建发展的台籍教授表示，大陆真的给台湾学生很多优惠，以福建为例，惠台政策很多，而且没有引起福建本地学生的质疑，氛围是很好的。台湾年轻人不能视为理所当然，尤其两岸气氛越来越不好，他表示乐见台湾年轻人在大陆有更大舞台，但也要争气。
另据台湾中时电子报11月15日报道，大陆对台湾学生倾斜政策，力度之深之广，让人看了颇为叹服。而另一方面，台湾当局的高教政策却荒腔走板，令人沮丧，从台师到台生，未来恐怕将全面出走。
2006年大陆对台招生开始实施两个政策，第一，台生学费等同当地学生，第二就是发放台湾学生奖学金，当时每年总额是700万人民币，这次的新制是1872万，加码1.6倍，且发放人数也从旧制2000人增为新制2900人。
报道称，如果说之前大陆要吸引的是台湾的顶尖学生，这次似乎连中等程度的学生，也就是主要读私立大学或技职院校的这一个区段，都要被大陆“整碗捧去”。
报道称，大陆大学的学费本来就便宜，现在给台生的奖学金又更加码，加上大陆大学国际排名涨势惊人，且大陆提供台生的学校都不差，不是985、211顶尖大陆大学，就是省属的重点大学，最重要一点，大陆机会多，毕业后还给台湾学生很多创业就业补贴，磁吸效应绝不可小觑。
回过头来看台湾当局，连大学“退场”都搞不定，给大学的补助更是年年减少，博士班招不到学生、开不成班，研究人才面临断层，至于大学教师薪资更是少好多。
悲观地说，实在看不出台湾人才选择继续留在台湾、不出走的理由。
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