俄修改外国媒体法报复美国

俄罗斯议员11月14日提交允许政府把外国媒体列为外国代理人的法律修止案，这是俄罗斯在美国对一家俄罗斯电视台施压后采取的报复行动。
这项定于周三投票表决的修正案，是在俄政府出资的“今日俄罗斯”电视台受到美国政府施压、在美司法部注册为外国代理人以后提出的。
美国情报机构指责“今曰俄罗斯”电视台充当克里姆林宫的工具，干预2016年美国总统大选。俄罗斯对此予以否认。
俄国家杜马副主席彼得•托尔斯泰说，修正案将给予俄司法部把外国媒体列为外国代理人的职权。这项法律要求所有得到外国经费从事“政治活动”的组织都注册为外国代理人。
登记之后，这些媒体需要满足2012年通过的一项适用于外国非政府机构的法律的相关规定。这一法律是在反克里姆林宫的大规模抗议之后通过的。普京总统指责美国煽动了这些抗议。
这项涉及外国媒体机构的修正案已经进入快速通道，国家杜马将在明天批准该法案。随后该法案将迅速进入联邦委员会，再由普京签署生效。
【路透社莫斯科11月15日电】据俄新社报道，俄罗斯国家杜马周三通过一项法律，允许俄当局将在俄运营的外国媒体列为“外国代理人”。
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