北京红黄蓝幼儿园虐童细节曝光 家长气得全身发抖

11月22日晚，北京红黄蓝幼儿园曝出虐童事件。事件更多细节曝光，有受害家长表示，得知消息后气得全身发抖。
22日晚开始，北京朝阳区红黄蓝幼儿园（新天地分园）国际小二班的十余名幼儿家长反映，幼儿被老师扎针、喂不明白色药片，针眼出现在孩子的腿部、屁股、腋下等部位。家长提供了孩子身上多个针眼的照片，还有孩子疑似被猥亵。
据《中国妇女报》11月23日报导，事件发生后，涉事孩子的描述、曝光的照片、家长的控诉不断刷屏。23日下午，涉事幼儿园门口，寒风中，仍有数十名幼儿家长在大门外徘徊，但幼儿园紧闭大门。
“我们就是希望见见院长，看一看监控视频，可到现在为止，园区没有任何说法。”一位妈妈抹着眼泪对该报记者说。
“连续两天，我家女儿都在哭着说，我没有生病，为什么要打针，为什么要扎我，像一只受惊的兔子……”一孩子妈妈哭着说。
她说，都是三岁多的孩子，因为害怕，被问到有没有被扎针时一开始根本不敢和家长说，“我只能让她蒙在被子里，和她一起在被子里告诉她，这样老师就听不到，孩子才给我讲了。”
该家长称，目前她了解到，有10个左右孩子身上发现了针眼，她在自己孩子的胳膊上也发现了针眼。
一家长还透露，其孩子说，每天中午吃完饭，老师都会让他们吃两颗白色小药片。
而在家长提供的和孩子对话视频证据中，孩子捏著一个白色药片断续回忆，“吃过……老师给吃的……其他小朋友吃的……每天都要吃……不睡觉就要吃。”
“我在外地出差，听说了这个消息后全身气得发抖。”国际小二班的孩子家长茗茗妈妈说。
出差的茗茗妈妈让家里老人检查茗茗身体，发现茗茗臀部有一个针眼。“姥姥问他是谁扎他了，他说老师给他打针呢，还说不听话会被喂药片。”
“我家孩子告诉我，有时候老师会把他们带到黄大班，去那里体检，告诉他们要去打防疫针，屋里的医生是叔叔，小朋友会被脱光衣服靠墙站着……”一国际小二班不愿透露姓名的家长说。
曾在红黄蓝新天地分园红四班的孩子果果妈妈说，其女儿曾多次哭着说被老师拿着棍子敲打头部。家长要求园方提供监控，园方表示没有监控。后来他们就选择了退园，“真没想到会发生这样的事！”
网络相关视频还显示，有受害孩子妈妈哭着说，孩子为什么回家不敢说，因为老师对孩子说，“我有一个长长的望远镜可以伸到你家里来，你做什么说什么我都知道……”
据《北京青年报》报导，23日下午，北京朝阳区教委工作人员回应称，目前班上3名涉事教师暂时停职，朝阳警方已介入调查。
据了解，红黄蓝是成立于1998年的早期教育机构。截至今年6月30日，红黄蓝已有直营园80家，加盟园175家，亲子园853家。其中直营幼儿园的注册学员达到20,463名。今年9月份，红黄蓝在美国纽约证券交易所挂牌上市，成为中国首家独立上市的学前教育企业。（大纪元）
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