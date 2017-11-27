中国投资让中东欧各国走到一起：“16+1合作”硕果累累

美媒称，东欧地区对获得新投资的乐观情绪再次高涨。地区国家对即将举行的第六次中国-中东欧国家领导人会晤期待颇高。“16+1合作”框架在2012年启动，涵盖中欧、东欧和东南欧的16个国家。这个地区合作框架让从波罗的海到巴尔干半岛的情况迥异的国家走到一起。
据美国外交学者网站11月25日刊登题为《中国在中东欧取得了什么成绩？》的文章称，作为“一带一路”倡议的组成部分，“16+1合作”是中国经济和地缘政治抱负的重要一环，是中国“走出去”战略的升级版，目的是更深入地融入世界经济体系。事实上，“16+1合作”成立在“一带一路”倡议启动之前。尽管欧洲遭遇经济危机冲击，但中东欧国家努力维持了经济增长，并开始快速扩大与中国之间的贸易。
文章称，中国人对中东欧的兴趣并不令人意外，因为这是其总体欧洲战略的一部分，即在欧盟核心国家进行战略投资，而在边缘地带开展大规模基础设施发展项目。在经济快速增长的中东欧地区，收购价格较低，对优惠贷款的需求很高，人力资源性价比高，而且对中国投资者的税费减免力度很大。此外，中东欧的战略位置十分重要。
文章称，普遍受中东欧国家欢迎的“16+1合作”是一个双边和多边框架，主要体现在三个领域：贸易、投资和运输网络。经过过去五年高水平的政治和经济往来后，如今中国和中东欧的贸易和投资关系状况如何？
文章称，近几年来，中国和中东欧的贸易关系得到极大提升，贸易额在2016年达到580亿美元，但低于1000亿美元的预期目标。事实上，双方贸易额在首次中国-中东欧国家领导人会晤前就已在快速增长，从2009年至2012年几乎翻了一番，从320亿美元增长到520亿美元。中东欧国家对中国的出口增加，五个地区国家——波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克和罗马尼亚——与中国的贸易额占总贸易额的80%。至于该合作框架中的非欧盟国家，例如东南欧一些规模很小、发展滞后的市场，2015年与中国的贸易额为15亿美元。
文章认为，相比中国与欧盟的整体贸易规模（每年超过5000亿美元），中东欧只占其中很小一部分。中国是欧盟的第二大贸易伙伴，占欧盟进口额的20%和出口额的近10%。
文章认为，目前要量化评估中国投资对中东欧地区的整体影响为时尚早。所有16个政府都在努力吸引中国企业投资。然而与贸易关系相似，该地区的五个国家（匈牙利、波兰、保加利亚、捷克和斯洛伐克）近年来吸引了大多数中国直接投资。中国企业2016年在该地区的具体投资数额还不清楚，但根据估算，这个数字在60亿至80亿美元之间。
文章称，中国企业在中东欧的投资集中在收购和基础设施建设上，但是绿地投资的需求也越来越高，目前正在进行的项目包括匈牙利的一个电动汽车工厂和克罗地亚的房地产开发项目。为了满足投资需求，中国-中东欧基金成立，支持中国在16个国家的投资。中国在巴尔干半岛的直接投资主要集中在塞尔维亚。
文章称，中国与中东欧的最重要合作形式是为基础设施项目提供贷款。基础设施投资可以助推经济可持续发展。中东欧地区，尤其是东南欧，基础设施缺口很大，而由于种种原因，西方国家无法解决这些需求。
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