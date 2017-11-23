朝韩非军事区何以如此致命

最近发生的朝鲜士兵越过非军事叛逃到韩国的事件，凸显出士兵从朝鲜逃至韩国是多么困难。围墙、地雷、双方士兵巡逻、防御工事和做好战斗准备的军队大规模集中都会让朝韩非军事区在战争爆发时变成地球上最致命的地方。
目前朝韩之间的分界线是根据1953年7月签署的《朝鲜停战协定》划分的。双方同意设立一个宽约2.5英里(1英里约合1.6公里）、长约160英里的非军事区，把朝鲜半岛一分为二。实际上并不存在“边界”，因为双方并没有真正把对方看作是一个单独的国家，所以非军事区变成了事实上的边界。
在非军区以北，由朝鲜人民军负责管理。朝鲜修建了一系列防御工事和建筑，以防止韩国军队越境，并沿非军事区布设电网，使之成为掩埋了杀伤性地雷的雷区。
朝鲜修建了几个越过非军事区的地下通道，大韩民国陆军在1974年至2000年至少发规了其中的4个。从21世纪初起，据称平壤开始沿边境建造一个至少由800个地下掩体组成的网络，每个都能容纳1500至2000名朝鲜人民军轻步兵、以便在军队发动跨境袭击前作为跨境突袭的集结点。
一旦爆发战争，朝鲜计划利用压倒性火力和行动速度，发动一场“不间断一锤打击”。1992年，朝鲜领导人总结说，在美国可能投入巨大火力削弱平壤行动的情况下，只有发动“直捣釜山、三天占领韩国”的跨境闪电袭击才能取得成功。
一旦战争爆发，在独立轻步兵旅和炮兵军团支持下，朝鲜人民军第一、第二和第四前线步兵军团将发动一场跨越非军事区的闪电袭击。
朝鲜人民军空军战机、直升机和其他固定翼飞机也将给予支援，将突击队员、伞兵和破坏者送往边境以南，对具有战略重要性的韩国岛屿和沿海地区发动两栖攻击。朝鲜人民军潜艇将分散部署突击队员，拦截大韩民国海军和美国海军部队。
三个朝鲜人民军军团发动的猛烈攻击——几乎肯定会有大量化学武器支持——将在西岸和东岸完美地实现至少一个突破，由于韩国首都首尔的位置，西岸将更加重要。
在西岸，各自拥有数百辆坦克和步兵战车的朝鲜人民军第815机械化步兵军团和第820坦克军团，准备好在取得突破后进一步行动，而第108和第806机械化军团准备好在东岸开展同样行动。
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