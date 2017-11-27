百度启动自动驾驶汽车路测

人们发现，中国第一大搜索引擎百度旗下的蓝白色自动驾驶汽车已经出现在北京北部的公共道路上，似乎在进行中国首次全自动驾驶汽车的公路测试。
中国政府已宣布将制定国内自动驾驶汽车道路测试的国家法规，而百度的一名高管称该法规可能在今年年底前出台。但该公司似乎已经开始在法律的灰色地带内——车内坐有司机但似乎并未驾驶——测试全自动驾驶汽车。百度的一名代表对此不予置评。
百度一名高管证实，公司正在与地方政府合作，到2018年2月将开始在国内部分公共道路上进行自动驾驶汽车的合法测试。这将成为该行业的一个里程碑。
作为一项试点计划的组成部分，目前已有至少5家中国或中资公司(包括百度)获得了美国加利福尼亚州机动车辆管理局颁发的在硅谷公共道路上进行无人驾驶汽车测试的许可证。
在中国公共道路上进行测试将有助于中国企业在数据密集型的自动驾驶技术领域保持竞争力，因为道路行驶里程对于完善这项技术至关重要。
分析人士将推出“阿波罗”开源软件平台的百度视为中国无人驾驶汽车技术领域的领军者。百度在乌镇一条3公里长的道路上测试过无人驾驶汽车，并于2015年在北京进行了一次公共道路测试。
百度高管认为，混乱的交通是在自动驾驶领域保持竞争力面临的一大障碍。百度智能驾驶事业群组总经理李震宇说：“在努力实现自动驾驶的过程中，中国面临着特有的障碍，存在着多得多的挑战。”
他上周在百度组织的一场活动中说，无处不在的电动自行车和行人是具有中国特色的挑战。
【美国《福布斯》双周刊网站11月22日报道】题：为什么百度可能在自动驾驶汽车的竞争中战胜谷歌？谷歌已经在忙个不停，优步、特斯拉及另外几家世界级科技企业也是如此。
它们全都忙着在公共道路上测试和部署自动驾驶汽车——这有望成为竞争及其激烈的汽车行业的下一个前沿阵地。
但在中国，这些公司不大可能有所作为。分析人士认为，在中国这个到2025年规模可能超过1000亿美元的自动驾驶汽车市场(可能是世界最大的自动驾驶汽车市场)，最终拥有更大话语权的可能是百度。
这得益于它的算法、商业伙伴关系以及挤走西方竞争对手的大力政府支持。
上海八六证券研究公司分析师张雪茹(音)认为，百度的自动驾驶业务之所以脱颖而出，是因为它拥有比国内同行更好的算法，能够教会汽车识别物体并避免碰撞——这也是百度引以为豪的一点，而安全是这一未来技术关注的头等大事。
百度还在加速商业化进程。根据近曰在百度世界大会发布的消息，虽然相关法规尚未完全出台，但百度现在已与国有的金龙汽车集团合作，最早将于明年在工业园区投放半自动驾驶的公共汽车。
中国一汽、奇瑞汽车等多家企业也在使用百度的软件来生产拥有车内驾驶助手和自动泊车等自动驾驶功能的汽车。
除了对百度首席执行官李彦宏于7月未经许可乘坐自动驾驶汽车上路发出警告之外，监管部门并未进行太多干预。这其中的部分原因在于，百度公司的举措与政府在前沿技术领域超过西方的目标不谋而合。
《中国制造2025》政策规划要求国内企业在包括人工智能和机器人等十大重点战略产业中占领较大份额。
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