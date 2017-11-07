美枪支暴力每年致3.3万人丧生 特朗普称枪击案“不是枪的错”

最近频频在美国发生的枪击事件再次证明，美国的持枪暴力严重程度已经成为发达国家中的一个另类现象。
每一起严重枪击事件都会把世界第一强国置于尴尬的位置，但都无法改变这个国家的机制。迄今为止，持枪在美国依然受到宪法保护。
据布雷迪预防枪支暴力研究中心统计，美国每年有33880人死于枪击，平均每天93人，另有222人受伤。“枪支暴力档案”网站的最新数据显示，今年以来，美国已经发生46595起持枪暴力事件，导致11652人死亡。
美国国会调查局2012年公布的一项调查报告显示，3年前美国公民持有枪支3.1亿支，而美国人口才3.21亿人。10月1曰的拉斯维加斯惨案是美国历史上最严重的枪击案之一。
拉斯维加斯所在的内华达州是美国对枪支管理最为松懈的一个州。在该州，只需通过联邦调查局的背景审查，年满18岁就可以购买来复枪，年满21岁可以购买手枪。内华达州的法律并不限制每人购买枪支的数量，也不禁止将枪支带到公共场所。
枪支泛滥导致美国街头暴力发生率明显高于其他发达国家。《全球疾病负担研究报告》显示，2013年美国每100万人口中发生35.5起枪杀案；加拿大是4.9起，英国则只有0.93起。
虽然美国枪支暴力频发，但仅有少数政治家呼吁加强枪支管制。迫于枪支游说集团的压力，很多共和党政客都认为持枪是一项应当受到保障的个人自由。
康涅狄格州民主党参议员克里斯•墨菲说：“现在该是国会采取应对举措的时候了。”
2016年奥兰多夜店枪击案也未能带来任何改变。有些人寄希望于今年6月发生的共和党议员遭枪击事件能成为转折点。然而，部分共和党议员却表示，他们本可以持枪自卫。换言之，此次事件带来的最大影响就是鼓励更多人携带枪支。
【法新社东京11月6日电】美国总统特朗普今天说，得克萨斯州一所教堂发生的导致26人丧生的枪击事件是“心理健康”问题，而不是枪支的问题。
特朗普说：“我们国家有许多心理健康问题，但这不是枪支的问题。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost