中国企业家赴马来西亚北部寻求新商机

马来西亚中国企业家联合会代表团日前赴马来西亚北部州属玻璃市进行商务考察，并与当地多个政府机构和商会座谈，希望在该州寻找新的投资领域。
代表团成员全部为在马来西亚成功创业的中国企业家，他们首先参观了位于马来西亚北部经济走廊的朱宾工业区，并拜访了玻璃市州政府，听取了州政府招商局官员所做的商务报告，并与负责招商引资的官员详细讨论了在该州投资的注意事项。
马来西亚中国企业家联合会总会长李中平说，玻璃市州是马来西亚最北部的州属，地理位置独特，与泰国仅一桥之隔，与马来西亚旅游胜地兰卡威更是只有45分钟船程，玻璃市州可以利用自身优势，与周边地区建立联系，协调发展，这将非常有吸引力。
他说，玻璃市州日照充足，可以大力发展新能源产业，代表团里已经有相关企业的领导对在玻璃市州发展太阳能产生了浓厚的兴趣。此外，玻璃市州青芒果等热带水果十分香甜，联合会将会在这些领域积极寻求与玻璃市州的合作，推动中马两国贸易额不断增长。
商业考察之余，代表团还与玻璃市州摄政王赛义德·费祖丁一同向当地贫困家庭捐献生活物资和救济金，并与当地两所大学的大学生互动，进行了“高校商业对话”和木球友谊赛等活动。（新华社）
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