金钱造就想象力 俄媒称富商欲改装图-160成私人飞机

今日俄罗斯电视台网站11月13日报道称，据图波列夫公司主设计师瓦列里·索洛佐博夫称，来自中东地区、澳大利亚和希腊的富商们已请求这家俄罗斯航空及防务公司，将图-160战略轰炸机改装成私人超音速飞机。
塔斯社援引索洛佐博夫的话报道说：“多个国家的大富商一再请求我们根据可携带导弹的图-160轰炸机或图波列夫-22M3远程轰炸机制造一架私人超音速飞机。”
据这位工程师说，外国大富商们所看重的这个项目具有可行性。据报道，如果有商人或投资团体愿意出资的话，该制造商可能设计一款小型超音速客机。
索洛佐博夫说：“我认为，近期有可能制造一款超音速商务飞机。那将是一款小型、远程飞机，最多可搭载25名乘客，该飞机可在数小时内飞行数千公里。我们有能力制造出这样一款飞机，但我们当前需要的是客户订单。”
他还说，将图-160改装成客机其实可能耗资巨大。但商务飞机并不需要可变后掠翼。
索洛佐博夫说：“图-160技术大多属于机密，因此为私人客户制定该飞机的客运方案是不合适的。”他还说，截至目前所有改装要求都被回绝了。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost