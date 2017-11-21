中国三至四倍高薪挖走韩电池工程师：韩企无力抵抗

韩媒称，行业观察人士19日表示，中国充电电池和电动车生产商出高薪招募韩国工程技术人员，在本地企业中引发对有可能面临熟练工人短缺的担心。
据韩联社11月19日报道，消息人士说，中国企业向熟练的工程技术人员和研究人员承诺三至四倍的高薪，那些具有10年工作经验的人年薪有望达到26.38万-45.47万美元（约合174.8万-301.4万人民币）。
报道称，本地的一名观察人士说：“过去中国成功地吸引了半导体和电子技术领域的工程技术人员来缩小与韩国的差距，如今他们看起来又在使用同样的手段在电池行业迎头赶上。”
他说，领先的电池生产商LG化学公司、三星SDI公司和鲜京创新公司的员工成为目标。
他推测：“大约30%至40%的重要员工可能被瞄准。为中国服务的本地猎头公司很可能已经接触了其中的大部分人。”
报道表示，还有人说，大约100名韩国工程技术人员已经在为中国的电动车企业工作，无法确切知道究竟还有多少人在这个世界第二大经济体工作。
行业专家说，中国企业招募韩国专家令人不安，因为充电电池业务，和计算机芯片一样，要求有新突破，然后必须简化制造流程和降低成本。能够遵循这个过程的企业能够在竞争中领先，那些做不到的企业将落在后面。他们警告说，韩国如果没有足够的工人，可能很快就会发现自己在全球竞技场上处于劣势，尤其在中国打算到2020年创造一个60万辆电动车的市场之后，这会引发对熟练工人的需求激增。
韩联社称，北京已经向电动车和电池生产商提供补贴。本地业内人士说，由于包括电动车在内的二级电池市场在韩国和其他地方尚未完全成熟，韩国生产商几乎没什么办法与中国对手提供的鼓励措施相较量。
一名市场分析师说：“在这样的情况下，韩国企业能给工人的薪水是有限的。这会对韩国工业的发展构成挑战。”
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