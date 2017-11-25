告别北京：火灾加速了外来人口的腾退

11月18日晚，北京市大兴区西红门镇新建村发生火灾。事故共造成19人遇难8人受伤，18名涉案人员被刑拘，火灾原因仍在调查中。
起火点位于新建村新康东路8号一处公寓内。一名救援者提到，公寓二楼排列着几百间出租房，走进逼仄的过道，“像迷宫一样”。
这里生活着400余名租户，他们多是附近的打工者，因为房价低、距上班地近等原因，蜗居在此。
工商资料显示，新建村地区拥有82家服装制造企业。在这里，“布料加工、裁剪、回收”的广告牌随处可见，大大小小的服装加工作坊遍地。
“如果没有这场火灾，应该还能干到年底”。一名作坊老板介绍，火灾加速了新建村的腾退。火灾又加速了外来人口的腾退。一批批住户往村外走，拖着行李包裹，一度把街道为得水泄不通。
像迷宫一样的公寓
一条条长而深的胡同，将大兴西红门镇新建村划分成一个个片区。多数胡同内，伸开双手就能扶在两面墙上，左右是两到三层的低矮自建房，有的还再搭建一层简易房。
公寓被熏黑的红底白字招牌，显示这里曾发生一场火灾——时间是11月18日晚，伤情是19人死亡8人受伤。
租户有400多人，大多住在二楼。大兴“11·18”火灾事故媒体通报会提到，当晚21时06分，地下冷库明火被扑灭。起火建筑东西长80米，南北宽76米。其中，地下一层为冷库区，正处于设备安装调试阶段；地上一层为餐饮、商店、生产加工储存服装等商户；地上二层、局部三层均为出租房，总面积约8300平米，共305间房。
“房屋紧挨着并排而建，有5排，一米多宽的过道从中隔开，每排两侧各有几十间，中间共用一堵墙，面积从几平米到十几平米不等。”3个月前，赵明与妻子搬进公寓二楼，他们的房间约10平米，月租600元。
赵明说，公寓共有东门、西门及楼西墙上的一个铁梯3个出入口。租户上楼需从一楼沿楼梯通道进入。“两个大门平时是开放的，房间离哪个门近就从哪上，铁梯平时是锁着的。”
曾参与救援的附近一家快递公司员工介绍，公寓二楼密密麻麻排列着几百间出租房，过道只有两人并排宽，进去“像迷宫一样。”浓烟中，他在楼梯口迎上一名挣扎着外逃的男子，并将其拖下楼。
群租房与作坊
聚福源公寓的房间面积都很小，价格也便宜。在此租住3年的刘华介绍，从四百多到七百多不等。
“来这住的多是附近打工的，就是图个便宜。”赵明说，平时进出还算方便，西门也一直有保安看守，只不过禁止使用燃气、不能烧煤，在屋里做饭得用电磁炉。
搬进公寓前，他并未考虑过居住环境，甚至消防条件也没在意。赵明回忆，在这栋几百人居住的公寓里，没有安装手动火警报警器、消防栓等消防设施。“唯一的消防设备，就是楼道里放着的灭火器，隔20米左右会放两个。”
“下个月开始收200元取暖费，（这里）是集体供热，不让烧煤。”租户李扬称，此前一段时间，常听到“咣当咣当”的声音，变压器也总跳闸。
因为天冷，事发时多位租户都关窗户在房间呆着。“我是突然接到朋友电话，说看到公寓这边有烟。”在附近服装厂上班的一位租户说，自己打开房间门一看，才发现楼道里烟已浓到看不清东西，一路摸索着跑下楼逃生。
聚福源的地下一层还和附近的吉源公寓相通。“当时烟也跑到我们这边了。”吉源公寓的租户葛勇介绍，三四年前，聚福源公寓打算当作菜市场经营，后效益不好转作公寓。此前他注意到，公寓门口附近有个地下通道，不过常年封锁，无法进入。“听人说是冷库，有时路过，会看到里面亮着灯。”
相同的是，吉源公寓房间面积也不大。葛勇的房间12平米，因为离单位近，房租一个月500多不算贵，他在这住了快1年了。“不过公寓均为住户，每层楼道间都相通，房间也多为隔断。我敲过那个墙，听声音像是空心砖，隔音效果不好。”
公寓所在的新建村不停地有货车驶入，在一间间工厂、作坊门口停下，装上布料机器等货物，再运出村。也常有电动三轮车在胡同里，运送成捆的布料。
这个拥有着82家服装制造企业的地区，随处可见悬挂或张贴的广告牌，上面大多写着“布料加工、裁剪、回收”等字样。
多名村民介绍，早在十多年前，新建村就开始集聚起小工厂作坊，多以加工服装为生。
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