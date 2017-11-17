美国球员在中国行窃被捕，获释后感谢特朗普求情免去牢狱之灾

据洛杉矶时报、今日美国等综合报道，三名在杭州LV店盗窃的贵重商品被捕的UCLA球员周二已抵达洛杉矶国际机场，尽管他们在特朗普的帮助下被网开一面，免除了他们的牢狱之灾，但是回到美国后他们仍然需要对自己的错误付出代价。
被捕球员发布会上感谢特朗普并向中国人民道歉
周二下午，利安杰洛·鲍尔（LiAngelo Ball）、科迪·莱利（Cody Riley）、杰伦·希尔（Jalen Hill ）在经过了12个小时的飞行后抵达洛杉矶，一到机场就被大量的媒体记者团团围住，面对记者的提问他们一言不发，快速走上了一辆面包车后马上离开。他们很有可能因为这起国际丑闻受到学校的处罚，而UCLA也在周三针对此事召开了校园新闻发布会。
在发布会上，三名涉事球员，与教练史蒂夫·奥尔福德和体育总监丹·格雷罗首次公开评论此事。
莱利最先念了他的道歉声明：“首先我要说的是，我是多么羞愧和尴尬。”莱利称他为商店行窃一事负全责。还感谢了特朗普的帮忙：“我们万分感谢您让我们被放出来”。他还感谢了中国警察对他们的善待。当谈到对学校的影响，他说：“我只能用我接下来的行动和努力来证明我有能力达到UCLA棕熊队的高标准。我保证以后不会再做出任何抹黑UCLA名誉和我自己名誉的事情。”
鲍尔是接下来第二个发言的，他为偷窃一事向中国人民道歉。他说："我们是年轻人，但这不是做出愚蠢决定的借口。”鲍尔说他不会让这个事件来定义他这个人。鲍尔也感谢了特朗普和美国政府提供的帮助。他说：“我为做出让人失望的事情感到万分抱歉。”
第三个做道歉声明的希尔说：“我要对UCLA的球迷表示抱歉，因为这件事给他们的伤害是最大的”。“我不能为这件事情找借口，但是我真的不是那样的人。”
念完自己的道歉声明后，三个人就先行离开了现场。他们的主教练奥尔福德接着说，在之前的过程中对媒体说的任何话都可能对球员们顺利从中国返回造成影响，所以UCLA之前才一直没有做过回应。
"这些都是很优秀的年轻人，但是他们犯下了很大的错误，现在他们必须接受这一点" 。奥尔福德说, 所有三名球员都被无限期禁赛, 因为他们要通过学校的审查程序。
体育总监格雷罗也表达了他的失望。"我们对我们三名学生运动员的行为感到非常失望。他们知道他们犯了一个巨大的错误, 你可以看到他们已经深深地后悔。”
在球队赴中国参加联赛前，主教练才叮嘱他们在外要杜绝一切负面行为。
特朗普求助习近平释放UCLA被捕球员
三名球员被中国警方网开一面放他们回家，完全是特朗普的功劳。根据此前报道，在亚洲访问的特朗普得知此事后，以个人名义求助习近平帮忙解决此事。
特朗普周三一早就在推特上得意地说：“你们猜UCLA的三个篮球运动员会不会说谢谢你特朗普总统？他们本来要蹲10年监狱的！”因为根据中国法律，他们在杭州LV店盗窃的贵重商品是可能被判3到10年有期徒刑的。
白宫幕僚长约翰·凯利对纽约时报说，特朗普在周二启程返回美国时在马尼拉告诉记者，他就此事求助了习近平，问他：“你知道那三个傻小子偷东西被捕的事情吗？”
Pac-12联盟的会长斯科特（Larry Scott）在周二的声明中对特朗普的帮助表示了感谢，称此事已得到中国方面的圆满解决。
11月7日，利安杰洛·鲍尔、科迪·莱利、杰伦·希尔这三名加州大学洛杉矶分校（UCLA）棕熊队球员，因涉嫌偷窃在杭州被逮捕。其中，利安杰洛·鲍尔是今年被洛杉矶湖人队选中的“榜眼秀”朗佐·鲍尔的弟弟。
美联社报道，据知情人透露，Pac-12联盟并没有任何处罚安排，因为一切涉及重要纪律的决定权都在UCLA的校方。而UCLA的校长格涅·D·卜洛克则表示校方还在权衡此事。
三人此次去中国，是为了NCAA的Pac-12联盟赛事，UCLA将在杭州对阵佐治亚理工学院。该联赛是为了在各国大学推广联盟的体育项目。这次已经是联赛第三次在中国举办了，就在丑闻发生时，联盟刚刚宣布明年的联赛将由加州大学对阵耶鲁大学。
据报道，三人是在杭州参加比赛前被逮捕的，有消息称他们涉嫌在球队所住酒店附近的LV商店偷窃。上周六，球队的其他球员已经在结束比赛后乘飞机返回洛杉矶。
事发时，鲍尔的父亲拉瓦（LaVar）正好带着小儿子拉米洛（LaMelo）在中国做体育用品的推广工作，利安杰洛是他的二儿子。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost