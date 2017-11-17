俄要用SIM卡取代身份证件？

明年，手机也许就能代替俄罗斯公民的身份证件。
俄国家杜马在春季会期提议起草一项法律草案，让SIM卡成为真正的公民身份证件。国家杜马金融市场委员会主席阿纳托利•阿克萨科夫透露了这一消息。手机如今已能替代银行卡，下一步就要替代身份证件。
电信行业对提议很感兴趣，而俄联邦金融监管局认为可能存在一定风险。阿克萨科夫说，国家杜马提议让SIM卡成为身份证件。一系列法律的相关条款将随之被修订。
与此同时，每人可购买的SIM卡数量不受限制，而且每张SIM卡都能充当身份证件。但将自己的SIM卡转交他人是不允许的。儿童不论年龄大小，可由家长为其购买SIM卡。
阿克萨科夫说：“如今对SIM卡销售的监管力度很弱，如果能加强监管，SIM卡有望成为真正的身份证件，这样就不用经常随身携带身份证件了。以后还可以用SIM卡办理贷款。”
俄罗斯B＆N商业银行移动通信部负责人阿列克谢•库尔贾科夫支持新提议。他说：“手机与身份证件不同，总是随身携带，这能帮助银行客户避免将证件忘在家里的尴尬局面。用SIM卡验证身份将简化办理货款、存款、银行卡等一系列银行业务的流程。”
俄联邦金融监管局暂时没做好支持新事物的准备。该局发言人解释说，身份证件一向是由有权接触公民个人信息系统的国家机关发放的。
如果SIM卡成为公民身份证件，SIM卡持有者的责任会大大加重。落实上述提议，必须以最大限度保证俄罗斯公民的安全为前提，包括必须更严格地监管SIM卡的发放，防止犯罪分子复制SIM卡。
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