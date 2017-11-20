心脑血管疾病患者需监控“坏胆固醇”

美国研究人员日前在阿纳海姆举行的美国心脏病协会年会上发布研究指出，在经历过第一次心脏病发作或者中风后，心脑血管疾病患者应密切监控血液中“坏胆固醇”低密度脂蛋白的水平，并继续服用降脂药。
低密度脂蛋白水平偏高可能引发动脉硬化，堵塞血管。
美国山间医疗中心的研究人员收集了自1991年1月1日到2013年12月31日间，在山间医疗中心管理的22家医院内因首次心脏病发作或中风入院的病人数据。研究人员追踪并对比了其中6万多名患者的信息，这些患者的平均年龄为66岁，其中65%为男性。
研究人员发现，自首次患病后3年内没有回医院随访并监控低密度脂蛋白的病人死亡率为21%，而监控低密度脂蛋白水平的病人死亡率只有5.9%。出院后继续服用降脂药他汀类药物并监控低密度脂蛋白水平的患者遭遇心脏病发作、做支架或搭桥之类的血管重建术等事件的风险更低。
领导研究的山间医疗中心的科克·诺尔顿指出，这项研究再次强调了心脑血管疾病患者服用降脂药的重要性。继续服用药物不仅可以降低低密度脂蛋白水平，还能显著降低再次患病的风险。医生在患者回访时，应为他们检测低密度脂蛋白，患者也应该与医生就此充分沟通。（新华社）
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